PAN insiste en declarar emergencia por sargazo en el Caribe mexicano

El Partido Acción Nacional (PAN) insistió en la necesidad de declarar el estado de emergencia en el Caribe mexicano ante el incremento en la llegada de sargazo a las costas de Quintana Roo, al considerar que las acciones implementadas por el Gobierno federal han resultado insuficientes para contener el problema.

El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, afirmó que el fenómeno ya rebasó la capacidad de respuesta de las autoridades y advirtió sobre las afectaciones económicas, ambientales y turísticas que enfrentan diversos municipios de la región.

El legislador señaló que las estrategias anunciadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no han logrado frenar el avance del sargazo y consideró que las embarcaciones desplegadas para impedir su llegada a las playas representan únicamente una medida temporal.

“El problema del sargazo no se resuelve con los paliativos que plantea el Gobierno federal; si bien ya hay barcos que frenan su entrada, va a ser simplemente un paliativo”, expresó.

Sánchez Rodríguez sostuvo que el origen del problema está relacionado con el calentamiento global y el aumento de la temperatura de los océanos, factores que han propiciado la proliferación de esta macroalga y su desplazamiento hacia las costas mexicanas.

Asimismo, criticó la política ambiental de la actual administración federal y acusó una contradicción entre el discurso gubernamental y las acciones emprendidas para enfrentar las consecuencias del cambio climático.

“Es una contradicción que el Gobierno federal, Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum digan que están atendiendo el problema del sargazo y, al mismo tiempo, mantengan su apuesta por las energías fósiles”, manifestó el legislador.

También cuestionó el impacto ambiental derivado de la construcción del Tren Maya y aseguró que el país carece de un plan integral para reducir los efectos del cambio climático y fortalecer la capacidad de adaptación de las comunidades vulnerables.

El diputado panista recordó que la cantidad de sargazo que llega a territorio mexicano es actualmente 27 veces superior al promedio histórico y cuatro veces mayor a la registrada durante el año pasado, situación que, dijo, exige la puesta en marcha de medidas urgentes.

Finalmente, el legislador reiteró el llamado a las autoridades federales para trabajar en una estrategia conjunta que permita atender el problema desde una perspectiva ambiental, económica y sanitaria, con el objetivo de evitar mayores afectaciones a la biodiversidad y a la actividad turística del Caribe mexicano.

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FGR