Sargazo deja gasto de hasta 30 mil pesos al mes a restaurantes

Los restaurantes ubicados en las playas de Quintana Roo gastan al mes entre 15 mil y 30 mil pesos para retirar el sargazo que inunda la costa, debido a que la descomposición del alga y el olor que emite provoca que los establecimientos pierdan ventas importantes, lamentó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de esa entidad.

“Hablarte de un costo operativo, sería un costo hombre, pero calculo que por mes un restaurante mediano debe de estar invirtiendo unos 15 mil a 30 mil pesos, nada más porque es un restaurante, no tiene un área de playa muy extensa, máximo 80 o 100 metros de playa”, señaló José Julio Villarreal Zapata, presidente de la Canirac, Quintana Roo.

El Dato: la conferencia Global UE-Caribe sobre Sargazo se realizará el 1 y 2 de octubre en Cancún, Quintana Roo, encuentro en el que participarán países caribeños afectados.

La llegada del alga a las costas inició desde enero, pero el “recale” de sargazo fue normal, en comparación con las cantidades que se han visto desde mayo; Mahahual, Playa del Carmen, y Felipe Carrillo son los lugares más afectados; mientras que a Cancún y el sur de la entidad llega, sargazo, pero no en las cantidades como las que se observan en Playa del Carmen “son desastrosas”, dijo Villarreal Zapata en entrevista con La Razón.

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Sostuvo que cuando el alga arriba a la costa, los restaurantes que se encuentran en la orilla o a pie de playa son los afectados, ya que el sargazo inicia un proceso de descomposición por lo que emite olores desagradables, generando una pérdida de 40 o 50 por ciento en el número de los comensales.

120 mil personas se emplean en restaurantes

El empresario recordó que el retiro del sargazo lo realizan los restauranteros y hoteleros de Quintana Roo en coordinación con los tres órdenes de gobierno, donde participan la Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); las autoridades prestan la maquinaria para el retiro del alga.

Destacó que los trabajadores de los restaurantes son los que barren el alga, pero ciernen los residuos para evitar que al momento de la recolección se recojan arenas y se provoque la erosión del suelo.

Villarreal Zapata indicó que, para los hoteleros el costo del retiro del sargazo es mayor, porque los establecimientos tienen más metros de playa, y expuso que un hotel como el Moon Palace que tiene cerca de 1.2 kilómetros de playa, el costo anual por el retiro del alga puede llegar hasta los 32 millones de pesos.

Destacó que hasta ahora, no tiene conocimiento de que autoridades municipales o estatales hayan brindado un apoyo económico o algún tipo de subsidio para los restauranteros, pero posiblemente en la Estrategia de Atención y Manejo del Sargazo que presentó hace tres días el Gobierno federal se incluyan.

“No hemos tenido ningún tipo de subsidios sobre estos temas. Sé que se está trabajando, sé que se está haciendo a través del Polo de Desarrollo de Economía Circular. Sé que viene dentro del paquete federal, estos estímulos estatales y municipales van a venir dentro de este paquete, pero hasta el momento que yo conozca, no hemos tenido ningún subsidio”, dijo.

El 30 de julio, el Gobierno federal presentó la Estrategia de Atención y Manejo del Sargazo, ahí la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se destinarían dos mil millones de pesos para la compra de barcos sargaceros, barreras costeras de contención; y en playa, grupos de recolección, sargaceras anfibias y maquinaria para atender este problema.

Esta estrategia contempla la recolección sustentable en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual.

Asimismo, el presidente de la Canirac en Quintana Roo aseguró que al sargazo se suman otros factores que también han afectado la llegada de turistas.

Explicó, por ejemplo que, la falta de asientos en los aviones provocada por el aumento de las tarifas derivado del incremento de la turbosina, ha causado que Volaris y Viva oferten menos asientos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en enero llegaron a la entidad un millón dos mil 524 turistas no fronterizos; en febrero, 994 mil 189; marzo, un millón 58 mil 134; en abril, 812 mil 353 y en mayo sólo 666 mil 313 personas; lo que refleja debilidad en las llegadas.

También, la quiebra de las aerolíneas Magnicharters y Spirit Airlines, una transportaba visitantes desde Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México y la otra, turistas estadounidenses. O el hecho de que el peso mexicano tenga fortaleza frente al dólar ha afectado ganancias y propinas en una entidad que se encuentra dolarizada en las zonas turísticas. Y enfatizó que, en Estados Unidos se ha promocionado el viaje interno, razón por la cual muchos turistas prefieren ir a Honolulu, en Hawái.

El empresario comentó que hasta ahora no se han perdido empleos y dijo que en la entidad hay cerca de 15 mil unidades de negocio de alimentos y bebidas.