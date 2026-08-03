OCESA busca ser el game changer con su estrategia ASG

En los últimos dos años, OCESA ha formalizado aún más su estrategia de sostenibilidad estructurada bajo los criterios ASG (Ambiental, Social y Gobernanza), alineando iniciativas históricas bajo un objetivo común: generar eventos sostenibles con un impacto positivo en la comunidad; sin embargo, la ambición no queda sólo en la estrategia, ya que al echar a andar dichas estrategias, busca convertirse en un game changer de la industria.

La compañía de entretenimiento se dio cuenta que el espectáculo no sólo se quedó en las luces, la música y miles de personas reunidas en un mismo lugar; detrás de esto existe una estructura operativa que busca mitigar su impacto ambiental y potenciar su beneficio social.

“Creo que nuestro objetivo, así como tenemos muchas fortalezas en festivales, es empezar a impulsar nuestras iniciativas en nuestros shows en nuestros diferentes inmuebles y poder ser un game changer en la industria, para los más de 50 promotores que hay en el país”, aseguró Fernanda Martínez, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de OCESA.

Festivales como el Vive Latino ya contaban con acciones de representación para músicos que cantan en lenguas indígenas o la implementación de “puntos violeta”. Sin embargo, la nueva visión corporativa busca sistematizar estos esfuerzos.

Los esfuerzos pertenecen a una visión más amplia de la compañía que ve en los concurridos festivales musicales el lugar perfecto para implementar laboratorios de sostenibilidad, con acciones que sirven de muestra para implementarlos en otros escenarios y recintos.

“El entretenimiento en vivo, son espacios que se vuelven como laboratorios de sostenibilidad. En un Corona Capital hay 80 mil personas diarias por tres días, iniciativas que van desde la comida, como el compostaje de residuos orgánicos y entonces probamos muchas acciones que después adoptamos en otros festivales”, dijo Martínez.

UN MODELO TRANSVERSAL. A diferencia de otras corporaciones que asignan un fondo fijo y centralizado para la sostenibilidad, OCESA opera bajo un formato de comité transversal. Esto significa que la sostenibilidad se ha integrado directamente en cada una de las áreas de negocio.

Bajo este esquema, cada festival toma sus propias decisiones operativas, prioriza sus iniciativas y maneja su propio presupuesto. De esta manera, la sostenibilidad no se limita a un departamento aislado, sino que se relaciona de manera orgánica en cada show.

Ejemplo de ello fue la reciente remodelación del Estadio GNP, la cual incorporó atributos sostenibles, un modelo que también se está replicando en la construcción del nuevo estadio en Guadalajara, desarrollado en alianza con la Universidad Autónoma de Guadalajara y GNP Seguros.

PROGRAMA de compostaje de OCESA implementado en el Foro GNP. ı Foto: Especial

En el pilar ambiental, OCESA busca incentivar la circularidad y la reducción de la huella y para ello se ha centrado en medir y reducir su huella de carbono, así como en eficientar la gestión de residuos.

Dentro de su Reporte de Sostenibilidad 2025, la compañía destacó que en el Cuidado del Medio Ambiente, OCESA ha hecho uso de mingitorios secos, grifos ahorradores con sensor, captación pluvial y plantas de tratamiento que reciclan el agua en inmuebles como el Estadio GNP, Centro Banamex y el Palacio de los Deportes.

En eficiencia energética tiene cobertura de iluminación LED en montajes y recintos, uso de iluminación solar de cero emisiones, generadores a gas natural y la opción de transporte colectivo Ticket2Ride para reducir emisiones por traslados.

“Apuntamos a (...) que cada vez menos residuos se vayan a vertedero y podamos tener una mayor circularidad”, destacó.

Con su programa Hagamos Composta, el cual debutó hace dos años en el Corona Capital, el año pasado, la iniciativa llega a shows individuales, comenzando con las presentaciones de Harry Styles.

Otro ejemplo son los bancos de sargazo, los cuales se utilizaron en el Corona Capital como parte del mobiliario decorativo que, al concluir el festival, se dona a las alcaldías locales para equipar salas de música o áreas de descanso.

En el Pilar Social, a través de la Fundación OCESA, se opera el programa VIBRA, el cual consiste en el préstamo de chalecos sensoriales que vibran al ritmo de la música para personas sordas o con discapacidad auditiva, complementado con intérpretes de lengua de señas para asegurar una experiencia equitativa.

Asimismo, el programa Anfitriones Incluyentes dispone de personal capacitado y carritos de golf adaptados para asistir a personas con movilidad reducida o discapacidad en los accesos y salidas de los estadios, facilitando su traslado a sus asientos o a las plataformas especiales.

En el pilar de gobernanza, la compañía busca que los marcos de ética, cumplimiento y anticorrupción bajo los que opera el corporativo se permeen a toda su cadena de valor, incluyendo socios comerciales, proveedores y al propio talento artístico. Esto ha permitido institucionalizar prácticas que antes eran informales; por ejemplo, la histórica colaboración con el Banco de Alimentos de México para donar la comida excedente de los eventos se formalizó este año como una política corporativa.