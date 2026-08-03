Confianza empresarial disminuye 0.7 puntos en julio; acumula 27 meses con cifras negativas

En Julio, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), que presenta la opinión de las y los directivos empresariales sobre la situación económica del país y de sus compañías, mostró que en su comparación anual se redujo 0.7 puntos y sumó 27 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos; mientras que en la variación mensual sólo se incrementó 0.1 puntos, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el séptimo mes del año, con cifras desestacionalizadas, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de las industrias manufactureras fue de 48 puntos, se mantuvo en el mismo nivel que en junio, pero en la comparación anual tuvo un descenso de 1.4 puntos debido a que el componente sobre si es un momento adecuado para invertir se redujo 5.3 puntos; su perspectiva sobre la situación económica del país cayó 0.3 puntos; la situación económica futura del país y la situación económica futura de la empresa cayeran 0.3 puntos, respectivamente; y la situación económica presente de la empresa disminuyera, 0.6 puntos.

Respecto al ICE sobre construcción, se ubicó en 47.2 puntos por debajo del umbral de los 50 puntos, en su comparación con junio creció 0.9 puntos, mientras que en a tasa anual creció sólo 0.1 puntos, debido a que la perspectiva sobre el momento adecuado para invertir cayó 0.7 puntos, y la situación económica del país 0.1 puntos; y también sobre la situación económica presente de la empresa se redujo 2.4 puntos.

El ICE de las industrias manufactureras se mantuvo en el mismo nivel que en junio ı Foto: larazondemexico

Asimismo, el ICE de Comercio bajó 0.6 puntos respecto al mes previo y se ubicó en 48.4 puntos, de igual forma por debajo del umbral de 50 puntos; no obstante, a tasa anual mostró una recuperación de 1.2 puntos por un alza en el momento adecuado para invertir de 3.5 puntos y sólo sobre la situación económica futura de la empresa re dedujo 1.2 puntos.

“En julio de 2026, el ICE de servicios privados no financieros creció 0.3 puntos en relación con el mes inmediato anterior y se estableció en 48.5 puntos. Con este dato, el indicador se sitúa, por décimo mes consecutivo, por debajo del umbral de los 50 puntos”, indicó el Inegi.

No obstante, el ICE de servicios privados no financieros en su comparación anual se redujo 1.6 puntos, debido a que la confianza sobre si es un momento adecuado para invertir se redujo 2.7 puntos; sobre la situación económica presente y futura del país cayó 0.7 y 0.6 puntos, respectivamente; además, sobre la situación económica presente y futura del país también con retrocesos de 2.1 y 2.2 puntos, correspondientemente.

En julio 2026, y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza #IGOEC se ubicó en 48.2 puntos, con un incremento mensual de 0.1 puntos. Respecto a julio 2025, disminuyó 0.7 puntos.



Por su parte, el Indicador de Confianza Empresarial… pic.twitter.com/5bGLogupnA — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 3, 2026

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