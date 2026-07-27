Exportaciones mexicanas crecen 34.1% por ciento en junio: Inegi

El valor de las exportaciones totales, durante junio, ascendió a 72 mil 551 millones de dólares, un crecimiento de 34.4 por ciento a tasa anual, impulsada por un aumento de las petroleras y no petroleras; además, pese a que Estados Unidos ha impuesto diversos aranceles hacia México, las que fueron enviadas hacia ese país registraron un incremento de 35.8 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en el sexto mes del año, las exportaciones petroleras fueron de dos mil 091.1 millones de dólares, un incremento de 43.4 por ciento; mientras que las no petroleras, alcanzaron los 70 mil 459.9 millones de dólares o un alza de 34.1 por ciento a tasa anual.

Al interior de las no petroleras, el valor de las agropecuarias fue de mil 663.9 millones de dólares, una caída de 2.8 por ciento; según el Inegi, las caídas más pronunciadas fueron las de melón, sandía y papaya con 59.3 por ciento; café crudo en grano, 32.8 por ciento; aguacate, 29.8 por ciento; cítricos, 24.6 por ciento; de uvas y pasas, 21.2 por ciento. Y por el contrario, los mayores avances a tasa anual fueron las exportaciones de pimiento, 55.1 por ciento; legumbres y hortalizas frescas, 40.2 por ciento.

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Mientras que, las extractivas ascendieron a mil 577 millones de dólares o un alza de 37.3 por ciento; y las manufactureras, que representaron el 95.4 por ciento del total, también crecieron 35.3 por ciento para quedar en 67 mil 219 millones de dólares.

Por su parte, el crecimiento de las manufactureras tuvo impulso por las exportaciones automotrices que se ubicaron en 17 mil 564.8 millones de dólares o un alza de 7.6 por ciento y por las no automotrices que ascendieron a 49 mil 654.1 millones de dólares, un incremento de 48.8 por ciento.

De las exportaciones manufactureras no automotrices, las que registraron un mayor incremento en el valor a tasa anual fueron las de productos de la minerometalurgia con 40.9 por ciento; equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, 19.7 por ciento; alimentos, bebidas y tabaco, 14.5 por ciento.

Asimismo, del total de las exportaciones, las que fueron hacia Estados Unidos crecieron 35.8 por ciento, debido a un crecimiento de 7.0 por ciento de las automotrices, mientras que otras aumentaron 48.9 por ciento; las que fueron enviadas hacia el resto del mundo también se incrementaron 25 por ciento, impulsadas por las automotrices en 11.3 por ciento y otras con 30.8 por ciento.

También el valor de las importaciones, durante junio, se ubicó en 68 mil 461.1 millones de dólares, el más alto registrado, y tuvo un crecimiento de 28 por ciento a tasa anual, debido a incrementos en bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital.

Las petroleras se ubicaron en cinco mil 487.2 millones de dólares o 39.8 por ciento más; las no petroleras en 62 mil 973.9 millones de dólares o 27.1 por ciento de alza.

Primer semestre

En los primeros seis meses del año, el valor de las exportaciones se ubicó en 389 mil 723.3 millones de dólares, un alza de 24.6 por ciento, debido a un incremento en las no petroleras 25.6 por ciento y una caída en las petroleras de 2.9 por ciento.

Al interior de las no petroleras, las agropecuarias se redujeron 4.0 por ciento; las extractivas crecieron 78.6 por ciento y las manufactureras 25.8 por ciento; las automotrices sólo crecieron 1.0 por ciento y las no automotrices, 37.6 por ciento.

Del total de las exportaciones no petroleras, el 84.16 por ciento fueron dirigidas hacia Estados Unidos; además, en el periodo de referencia, éstas se incrementaron 25.7 por ciento en comparación con el mismo semestre de 2025: impulsadas por un crecimiento de otras con 38.5 por ciento y una contracción de 2.7 por ciento de las automotrices.

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en junio 2026 se registró un superávit comercial de 4,090 millones de dólares (mdd).



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