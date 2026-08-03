Ingresos por remesas crecen 4.2% en junio

Los ingresos por remesas que llegaron al país en junio ascendieron a cinco mil 472 millones de dólares, un incremento de 4.16 por ciento en su comparación anual impulsado por un aumento en el número de operaciones y por el monto promedio. Además, en el primer semestre del año, México recibió 30 mil 759 millones de dólares, un alza de 3.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, señaló el Banco de México (Banxico).

En el mes de referencia, los ingresos por remesas crecieron 4.16 por ciento, ya que el número de remesas se ubicó en 12 millones 972 mil, un incremento de 0.4 por ciento, mientras que el monto promedio fue de 422 dólares, 16 dólares más que un año antes.

Pese a que los ingresos por remesas en el sexto mes del año crecieron a tasa anual, en la comparación mensual frente a mayo el monto cayó 2.4 por ciento, por un número de operaciones menor, aunque el envío promedio sí fue mayor por 18 dólares.

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En el acumulado del primer semestre, arribaron 30 mil 759 millones de dólares; no obstante, el número de remesas descendió, ya que en el periodo de referencia actual fueron 75 millones 971 mil operaciones frente a 77 millones 385 mil en 2025, es decir, mil 414 transacciones menos. En el caso del monto promedio, sí se incrementó 5.0 por ciento, al pasar de 386 dólares el año pasado a 405 dólares en 2026.

Los ingresos por remesas en los primeros seis meses del año, pese a su crecimiento anual, no son los más altos registrados, ya que sólo se ubican por debajo del mismo periodo de 2024 cuando el flujo se ubicó en 31 mil 412.45 millones de dólares.

Por su parte, en junio, las remesas enviadas al exterior desde México fueron de 107 millones de dólares, una contracción de 5.4 por ciento, pese al aumento en el número de operaciones de 5.4 por ciento; no obstante, el monto promedio sí descendió 10.2 por ciento, en esta ocasión se ubicó en 426 dólares frente a 475 dólares un año antes.

“El valor acumulado de los egresos por remesas durante el lapso enero – junio de 2026 fue de 627 millones de dólares, cifra mayor que la de 588 millones de dólares reportada en igual periodo de 2025 y que significó un crecimiento anual de 6.7 por ciento”, indicó el Banxico.

Con los datos anteriores, en junio del año en curso el superávit de la cuenta de remesas respecto del resto del mundo alcanzó los cinco mil 365 millones de dólares y fue mayor a los cinco mil 141 millones de dólares del mismo mes de 2025. Mientras que, en el primer semestre, el saldo fue de 30 mil 132 millones de dólares, cifra superior a la de 29 mil millones de dólares en igual periodo del año pasado.

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FGR