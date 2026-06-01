Remesas crecen 3.7% en abril; llegan 4 mil 978 mdd

En abril, el ingreso por remesas se ubicó en 4 mil 978 millones de dólares, un incremento de 3.7 por ciento en su comparación anual; el aumento fue por un alza en el monto de la remesa promedio, pero el número de envíos disminuyó, según datos del Banco de México (Banxico).

El envío promedio de la remesa que llegó al país fue de 403 dólares, lo que significó un aumento de 21 dólares respecto al monto recibido en abril de 2025; no obstante, el número de envíos fue de 12 mil 357, una disminución de 1.7 por ciento.

“Así, en el mes que se reporta los ingresos por remesas crecieron a una tasa anual de 3.7 por ciento derivado de la combinación de una caída de 1.7 por ciento en el número de envíos y de un incremento de 5.5 por ciento en el valor de la remesa promedio”, añadió el Banxico.

Por su parte, las remesas que fueron enviadas desde México se ubicaron en 104 millones de dólares, un crecimiento de 3.4 por ciento a tasa anual por un incremento en el número de envíos, pero una caída de 1.1 por ciento en el monto promedio de la remesa.

Con lo anterior, en el cuarto mes del año, el superávit de la cuenta de remesas de México respecto del resto del mundo se ubicó en 4 mil 874 millones de dólares, superior al de 4 mil 701 millones de dólares que se tuvo en el mismo mes del año pasado.

Asimismo, en el acumulado entre enero y abril a México llegaron 19 mil 676 millones de dólares de remesas, un alza de 2.6 por ciento si se compara con el mismo lapso de 2025 cuando sólo ingresaron 19 mim 181 millones de pesos. El aumento, de igual forma fue por un menor número de remesas, pero más dólares en la remesa promedio.

“El flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos doce meses (mayo 2025 – abril 2026) fue de 62 mil 968 millones de dólares, superior al monto acumulado a doce meses de marzo previo de 62 mil 791 millones de dólares (abril 2025 – marzo 2026)”, señaló el banco central.

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FGR