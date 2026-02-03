Remesas cierran 2025 en 61,791 mdd; caen 4.6% respecto a 2024

Banxico reportó una caída anual de 4.6% en los ingresos por remesas durante 2025.

En 2025, los ingresos por remesas se ubicaron en 61 mil 791 millones de dólares, lo que representó una caída anual de 4.6 por ciento, luego de que en 2024 alcanzaran los 64 mil 746 millones de dólares, informó el Banco de México (Banxico).

Para la totalidad de 2025, el valor acumulado de los ingresos por remesas se ubicó en 61 mil 791 millones de dólares, cifra menor a la de 64 mil 746 millones de dólares observada en 2024, lo que significó una disminución anual de 4.6 por ciento Banxico, en su reporte mensual de diciembre



El descenso en los ingresos se explicó principalmente por la reducción en el número de remesas, que se ubicó en 155 mil 740 envíos, lo que significó una contracción de 5.5 por ciento respecto a la cifra registrada un año antes.

No obstante, el monto promedio por remesa se situó en 397 dólares, lo que implicó un incremento anual de 1.0 por ciento.

En contraste, los egresos totales por remesas sumaron mil 183 millones de dólares en 2025, lo que representó una disminución de 9.6 por ciento frente a 2024, cuando se reportaron mil 308 millones de dólares.

“Asimismo, el flujo en 2025 se compara con el monto acumulado a doce meses de noviembre pasado, de mil 172 millones de dólares (diciembre 2024 – noviembre 2025)”, detalló Banxico.

Con estos resultados, el saldo de la cuenta de remesas alcanzó los 60 mil 608 millones de dólares, una reducción frente a los 63 mil 438 millones de dólares registrados en 2024.

Sin embargo, el superávit fue ligeramente superior al saldo acumulado a 12 meses reportado en noviembre, que se ubicó en 60 mil 520 millones de dólares.

