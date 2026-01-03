Remesas acumulan su 8ª caída mensual consecutiva

Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, cayeron en noviembre por octavo mes consecutivo, arrastradas por un menor número de envíos que opacó un incremento en el monto promedio de las operaciones.

Durante noviembre del año pasado, las remesas provenientes del exterior significaron para los mexicanos un ingreso de 5,125 millones de dólares, que representó una disminución anual de 5.7 por ciento, de acuerdo con información publicada este viernes por el Banco de México (Banxico).

El Dato: Las remesas enviadas al exterior por residentes en México, durante noviembre del año pasado, contabilizaron 91 mdd.

Esta reducción ocurre por la incidencia de un descenso de 7.9 por ciento en el número de envíos y, al mismo tiempo, un alza de 2.4 por ciento en el monto de la remesa promedio, que rondó los 406 dólares cada una; Banxico especificó que los servicios para envíos de dinero alcanzaron los 12.6 millones de transacciones en el mes de referencia.

Al mismo tiempo, las remesas enviadas por residentes en México hacia el exterior alcanzaron los 91 millones de dólares, que representa también un descenso, en este caso de 1.2 por ciento anual.

Aunque la recepción y envío de remesas cayó a tasa anual en noviembre, se miran números positivos en su comparativa mensual, ya que con datos ajustados por estacionalidad estos indicadores aumentaron 1.8 y 3.1 por ciento, respectivamente; Banxico detalló que en noviembre de 2025 el superávit de la cuenta de remesas se situó en 5,183 millones de dólares, mayor al de 5,095 millones de dólares observado en octubre previo.

En el acumulado de los primeros 11 meses de 2025 por remesas, resultaron 56,469 millones de dólares, inferior al de 59,523 millones de dólares logrado en el mismo lapso de 2024, lo que deriva en una disminución anual de 5.1 por ciento.

Durante el mismo lapso, de enero a noviembre del año pasado, la forma de envío de remesas fue mayoritariamente por transferencia electrónica, contabilizando 55,966 millones de dólares, que simboliza 99.1 por ciento del total de ingresos por envíos; por su parte, las remesas efectuadas en efectivo y especie y las money orders representaron 0.7 y 0.2 por ciento del monto total, en ese orden, al registrar niveles de 384 y 119 millones de dólares, respectivamente.

Para los egresos por remesas en los primeros 11 meses de 2025, alcanzaron una cifra de 1,060 millones de dólares, que es menor a los 1,196 millones de dólares alcanzados en el mismo periodo pero de 2024, lo que se traduce en una caída anual de 11.4 por ciento.

De esta manera, en el lapso comprendido entre enero y noviembre de 2025, el saldo superavitario en la contabilidad de remesas fue de 55,409 millones de dólares, cantidad inferior a los 58,327 millones de dólares registrados en periodo similar pero de 2024, lo que representó una contracción anual de 5.0 por ciento.

En los datos mostrados por el Banxico para el flujo acumulado de los ingresos por remesa cada 12 meses, el periodo comprendido de diciembre de 2024 a noviembre del 2025 resultó de 61,692 millones de dólares, donde es visible una disminución si se compara con el valor acumulado a 12 meses de octubre pasado, cuando fueron recibidos 62,000 millones de dólares.

Con esta comparativa de 12 meses, también es apreciable una caída continua en los últimos ocho meses, cuando en marzo los ingresos acumulados a tasa anual por remesas llegó al pico de los 64,917 millones de dólares.

Remesas acumuladas en periodos de 12 Meses ı Foto: Especial