Remesas caen 8.28% en agosto; suma cinco bajas consecutivas

El valor de los envíos de remesas de los connacionales registró una caída de 8.28 por ciento a tasa anual durante agosto, al recibir un monto de 5 mil 578 millones de dólares, lo que significó la quinta caída consecutiva. Esta serie de contracciones se explica principalmente por una disminución en el número de operaciones y un retroceso en el monto de la remesa promedio.

Durante el mes de referencia, el número de remesas tuvo una caída de 7.2 por ciento, al registrar 13.9 millones de transacciones, además de observar un retroceso de 1.2 por ciento en el monto de la remesa promedio, la cual se ubicó en 402 dólares, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico).

El Dato: En pesos mexicanos, las remesas mostraron una caída anual de 10.42% y si se ajusta por inflación, el poder adquisitivo de las remesas descendió 13.5 por ciento.

Analistas señalan que estas reducciones —que no se observaban desde junio de 2013— no llegaron de manera repentina, pues durante 17 meses se habían observado resultados mixtos debido a la incertidumbre.

En un análisis de BBVA México, se sostiene que en el acumulado de enero a agosto, las remesas que se enviaron al país ya habían alcanzado un monto de 40 mil 467 millones de dólares, en tanto, en el mismo periodo, pero del año pasado, esa cifra ya había sido superada, ya que habían ingresado más de 43 mil millones de dólares, lo que significa una contracción de 5.9 por ciento.

En este sentido, Banco BASE informó que la caída en la cifra acumulada de los primeros ocho meses del año, es la primera disminución anual que se observa para un periodo igual desde 2013, cuando disminuyó la recepción de dinero en 4.06 por ciento, y es la mayor cifra desde 2009, cuando descendió 12.30 por ciento.

-4.0 por ciento Es la expectativa de remesas al cierre de este año

40.4 mil mdd, el monto que llegó de enero a agosto

De la misma manera, detalló que durante agosto se registraron 13.8 millones de operaciones de remesas, mostrando una caída anual de 7.2 por ciento, ante ello, es importante recordar que en junio el número de operaciones mostró una caída de 14.29 por ciento, siendo la mayor contracción anual desde octubre del 2009, cuando las operaciones de remesas cayeron debido a la Gran Recesión y por el deterioro del mercado laboral de EU.

Para agosto de 2025, la remesa promedio fue de 402 dólares, lo que mostró una caída anual de 1.23 por ciento, siendo la menor remesa promedio para un mes igual desde 2022. “A tasa mensual, la remesa promedio registró una caída de 3.37%. Cabe mencionar que la caída de la remesa promedio es moderada en comparación con el retroceso en el número de operaciones con remesas”, señaló Banco BASE.

Durante los últimos 12 meses las remesas acumulan 62 mil 211.87 millones de dólares, lo que significó una contracción anual de 4.06 por ciento respecto a los 12 meses del año anterior y lo que significó la mayor caída desde agosto del 2013.

Respecto al mes inmediato anterior, las remesas acumuladas en 12 meses mostraron una contracción de 0.80 por ciento, retrocediendo por quinto

mes consecutivo.

En contraste a lo anterior, el Banco de México refiere que en su comparación mensual los envíos de dinero tuvieron un crecimiento de 4.6 por ciento, en comparación con los 5 mil 329.88 millones de dólares que llegaron en julio pasado.

Banco BASE refiere que la debilidad, de las “benditas remesas”, se explica debido a que el mercado laboral de Estados Unidos continúa debilitándose, luego de que en los primeros ocho meses de este año la nómina agrícola mostró en promedio la creación de 75 mil empleos al mes, una cifra por debajo de la creación mensual promedio que se observó el año pasado de 143 mil posiciones al mes.

“Con esto, entre enero y agosto se crearon 598 mil posiciones laborales, 47.73 por ciento menos que el mismo periodo del 2024 y la menor creación de empleo para un periodo igual desde 2020 cuando se destruyeron 10.98 millones de posiciones laborales. Antes del 2020, es la menor creación de empleo entre enero y agosto desde 2009, cuando se destruyeron 4.37 millones de posiciones laborales”, destacó.

En otro sentido, el análisis de la institución financiera ahondó en que las remesas siguen afectadas por el temor de la población indocumentada a ser deportada de Estados Unidos, pues continúa la política de deportaciones masivas.

“Esto hace que las personas indocumentadas eviten salir a trabajar o realizar sus actividades. El miedo se refleja en las estadísticas de empleo”, dijo al explicar que, de acuerdo con el Departamento de Estadísticas Laborales de EU (BLS por sus siglas en inglés), en los primeros ocho meses del año el empleo de personas de origen mexicano mayores a 16 años creció 216 mil puestos, 66.9 por ciento menos que lo que se creó el año anterior.

Por último, dijo que para la economía lo relevante es el poder adquisitivo de las remesas, que se obtiene convirtiéndolas a pesos mexicanos con el tipo de cambio FIX del mes y ajustando por inflación. Así, en agosto el peso mostró una apreciación anual de 2.32 por ciento, lo que impactó negativamente el crecimiento anual del poder adquisitivo.