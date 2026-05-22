PIB de México cae 0.6% en primer trimestre de 2026

La economía de México se contrajo en el primer trimestre, aunque menos de lo que se había estimado preliminarmente, mostraron el viernes cifras oficiales que sugieren un deterioro más moderado al comienzo del año.

El Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 0.6% frente al periodo octubre-diciembre de 2025, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A finales de abril, la institución había pronosticado que la segunda mayor economía de América Latina habría retrocedido un 0.8% en el trimestre.

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El ajuste se explicó principalmente por una lectura menos negativa en los servicios y la industria. Las actividades terciarias retrocedieron un 0.4%, frente a la caída preliminar del 0.6%, mientras que las secundarias bajaron un 1%, contra el descenso del 1.1% calculado previamente.

En contraste, el sector primario mostró un desempeño más débil al estimado originalmente, con una contracción del 1.7% en el trimestre, mayor que la baja del 1.4% reportada en la lectura oportuna.

A tasa interanual, el PIB creció un 0.2% en cifras originales, ligeramente por encima del avance del 0.1% proyectado a finales de abril.

En el primer trimestre de 2026, y con cifras desestacionalizadas, el Producto Interno Bruto #PIB registró las siguientes variaciones:

⬇️-0.6% trimestral

⬆️ 0.4% anual



Por componente, las variaciones trimestrales fueron:

⬇️-1.7% actividades primarias

⬇️-1.0% actividades… pic.twitter.com/BLHwAJVtf6 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 22, 2026

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FGR