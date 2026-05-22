Inflación general en primera quincena de mayo baja a 4.11%

El dato de la inflación se dio a conocer este día.

En la primera quincena de mayo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un nivel de 145.622 y representó una disminución de 0.16 por ciento respecto a la quincena previa, por lo que con este resultado, la inflación general anual fue de 4.11 por ciento.

“En la primera quincena de mayo de 2026, el INPC registró un nivel de 145.622: disminuyó 0.16 % respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.11 por ciento”, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la primera quincena de mayo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.622 y representó una disminución de 0.16% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.11%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/7nTj3imcyn — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 22, 2026

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.13 por ciento a tasa quincenal y de forma anual a 4.22 por ciento. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.09 por ciento y los de servicios, 0.17 por ciento.

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“A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente descendió 1.14 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios cayeron 0.53 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 1.64 por ciento. Esto como resultado de los ajustes en las tarifas eléctricas por temporada cálida en 11 ciudades del país”, según la información del Inegi.

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FGR