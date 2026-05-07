Inflación en abril de 2026 baja a 4.45%: Inegi

El dato de la inflación fue reportado este jueves por el Inegi.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 145.831 y representó un aumento de 0.20 por ciento respecto al mes anterior, por lo que, con este resultado, la inflación general anual fue de 4.45 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En abril de 2026, el INPC presentó un nivel de 145.831: aumentó 0.20 por ciento respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.45 por ciento. En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.33 por ciento y la anual, de 3.93 por ciento”, informó el Instituto en un comunicado.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.31 por ciento a tasa mensual y a anual a 4.26 por ciento. A su interior, tanto los precios de las mercancías como de los servicios subieron 0.31 por ciento.

“A tasa mensual, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.18 por ciento. Dentro de este, los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno cayeron 1.03 por ciento, principalmente como resultado de los ajustes en las tarifas eléctricas en 18 ciudades del país, dentro del esquema de temporada cálida. Los de frutas y verduras ascendieron 3.47 por ciento”.

En abril 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.831 y representó un aumento de 0.20% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.45%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.26% subyacente… pic.twitter.com/NSifMIJDPp — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 7, 2026

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FGR