Inflación en primera quincena de abril baja a 4.53%, informa Inegi

El dato de la inflación se dio a conocer este jueves.

En la primera quincena de abril del 2026 la inflación en México se ubicó en 4.53 por ciento, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En la primera quincena de abril de 2026, el INPC registró un nivel de 145.805: aumentó 0.11 por ciento respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.53 por ciento”, se informó en un comunicado.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.18 por ciento a tasa quincenal y a anual a 4.27 por ciento.

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A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.25 por ciento y los de servicios, 0.12 por ciento, informó el Instituto.

“A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.13 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.29 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno cayeron 1.34 por ciento, como resultado de los ajustes en las tarifas eléctricas en 18 ciudades del país dentro del esquema de temporada cálida”.

En la primera quincena de abril 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.805 y representó un aumento de 0.11% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.53%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/1kJTzHvG0P — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 23, 2026

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FGR