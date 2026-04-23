Subyacente, 4.27%

Inflación en primera quincena de abril baja a 4.53%, informa Inegi

Inflación general anual en primera quincena de abril se ubicó en 4.53%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

El dato de la inflación se dio a conocer este jueves.
El dato de la inflación se dio a conocer este jueves. Foto: larazondemexico
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La Razón Online

En la primera quincena de abril del 2026 la inflación en México se ubicó en 4.53 por ciento, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En la primera quincena de abril de 2026, el INPC registró un nivel de 145.805: aumentó 0.11 por ciento respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.53 por ciento”, se informó en un comunicado.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.18 por ciento a tasa quincenal y a anual a 4.27 por ciento.

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A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.25 por ciento y los de servicios, 0.12 por ciento, informó el Instituto.

“A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.13 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.29 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno cayeron 1.34 por ciento, como resultado de los ajustes en las tarifas eléctricas en 18 ciudades del país dentro del esquema de temporada cálida”.

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FGR

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