Innovafest otorga 17 mdp en premios

PARA FORTALECER y potenciar el emprendimiento en el país y, a su vez, se impulse el desarrollo económico de México, la Secretaría de Economía (SE) informó que en la edición 2026 del Innovafest se destinará 17 millones de pesos en premios a proyectos innovadores y de tecnología, cifra que se otorgará con el apoyo de patrocinios.

“El objetivo es promover el ecosistema de innovación que descansa en la confianza, por eso tiene el nombre de ecosistema de innovación e integridad”, señaló Marcelo Ebrard, titular de la dependencia.

Durante el lanzamiento del programa Embajadores de la Innovación se anunciaron más de 150 premios, con un financiamiento total de 17 millones de pesos, dirigido a proyectos creativos que resuelvan problemáticas económicas y sociales del país.

El Tip: la convocatoria cierra el 30 de abril y pueden participar proyectos de empresas constituidas y modelos de negocios sólidos.

El programa premiará a ocho proyectos en etapa inicial con 150 mil pesos de financiación, ocho premios en etapa avanzada por 250 mil pesos y 70 premios más. Asimismo, a nivel nacional, el primer lugar obtendrá un millón de pesos, segundo lugar con 500 mil y 350 mil pesos para el tercero.

Cabe destacar que esta estrategia nacional permitirá a distintos actores consolidar productos o servicios mediante desafíos nacionales y regionales a través de seis distintas categorías; salud, biotecnología, medicina, movilidad, cuidado del agua, entre otras.

Por su parte, Cecilia Bañuelos, coordinadora del Innovafest, agregó que este programa beneficiará el crecimiento económico de México, mientras que generará un mayor bienestar social.

“Habilita la conexión eficaz entre los distintos actores a partir de una plataforma de información y acción. Es una nueva era de la innovación en nuestro país, a través de esto se tratarán las rutas de comercio de México como el crecimiento económico y bienestar social”, comentó Cecilia Bañuelos.

Esta edición tendrá cinco sedes, con inicio el 29 de mayo en Monterrey; Querétaro, el 21 de agosto; Guadalajara, el 18 de septiembre, 6 de noviembre en Mérida y 11 de diciembre en Morelos, y podrán participar mexicanos residentes en México o en el extranjero, y extranjeros con residencia en México.