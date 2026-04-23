El libre comercio no va a regresar: SE; “estamos en un sistema con aranceles”

El sistema que se basaba en el libre comercio no regresará, por lo que no se debe estar en “la nostalgia de cuando no había ningún arancel, ahora vamos a estar en un sistema donde hay aranceles…”, sostuvo el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, en el marco de la segunda reunión bilateral entre México y Estados Unidos previo a la revisión del T-MEC, situación en la que coincidió la American Society of Mexico (AmSoc), al destacar que una posible eliminación de tarifas sólo dependerá del presidente estadounidense, Donald Trump, incluso cuando las industrias lo soliciten.

Al término del lanzamiento del programa Embajadores de la Innovación, el funcionario federal explicó que Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), ha reiterado que, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, se tendría un sistema de aranceles, que, si bien no abarcarán todas las mercancías, habría tarifas y se trabajaría en tener reglas de origen más estrictas.

El Dato: Jamieson Greer aseguró esta semana que los aranceles al acero e industria automotriz, impuestos bajo la sección 232 de seguridad nacional, no serán retirados.

“Es decir, que no hay que estar en la nostalgia de cuando no había ningún arancel, sino que ahora vamos a estar en un sistema donde hay aranceles, y no en todo, pero hay aranceles y también hay reglas de origen, que a veces son más importantes que los aranceles”, indicó el funcionario al término del lanzamiento del programa Embajadores de la Innovación, en la Ciudad de México.

No obstante, Ebrard Casaubón mencionó que las tarifas que afectan a la industria automotriz, del acero y el aluminio, son para México, una prioridad reducirlos, porque “es muy difícil pensar en que van a desaparecer”; sin embargo, destacó que sí se ha logrado que al menos el sector automotor pague tarifas por debajo del 25 por ciento, reiteró que para el Gobierno federal es importante “no tener aranceles y mantener un flujo abierto de comercio” con Estados Unidos.

85 por ciento de exportaciones mexicanas va hacia EU

Por su parte, la AmSoc dijo que una de sus prioridades rumbo a la revisión del T-MEC es avanzar hacia la eliminación de aranceles; sin embargo, reconoció que la posibilidad de una tasa arancelaria de cero depende particularmente del presidente estadounidense Donald Trump.

“La revisión del T-MEC es una prioridad para las miles de empresas que participan en nuestra organización, es y será una prioridad mantener el tratado; hacerle cambios y darle seguimiento a las políticas que no se han logrado cristalizar”, destacó Larry Rubin, presidente de la AmSoc.

El representante empresarial dijo que mantiene una participación activa en las conversaciones entre ambos países, particularmente en los sectores energéticos, automotriz y siderúrgico, “creemos que sí hay posibilidad de que esta conversación se mantenga y se siga analizando la probabilidad de que tengamos tasa cero en varias industrias que han venido cargando algún arancel”.

Por otra parte, especialistas y expertos coincidieron en que, aunque la visita de Jamieson Greer (USTR) fue positiva, la información que se ha dado a conocer genera cierta incertidumbre, además de que incrementa la posibilidad de que la negociación del T-MEC se extienda más allá de julio, aunque no necesariamente significa algo negativo.

El área de Estudios Económicos de BBVA México señaló que la reciente visita del representante comercial de Estados Unidos al país fue muy positiva, “el hecho de que Estados Unidos esté hablando con México, incluso antes con Canadá, creo que ya es una señal muy positiva”.

Carlos Serrano, economista en jefe de la institución bancaria, dijo que el hecho de que el titular de la USTR haya escuchado a los sectores mexicanos afectados por los aranceles también es positivo, porque “las negociaciones van por buen camino”; no obstante, dijo que no esperaba que en la primera visita fueran eliminadas las tarifas.

Acotó que la revisión del

T-MEC podría no concluir en julio, pero no significa que sea un mal escenario para el país, mientras las exportaciones no paguen aranceles, como ocurrió el año pasado cuando 82 por ciento ingresó bajo el acuerdo, se está en una posición muy buena.

“Lo ideal en un tratado de libre comercio es que no haya aranceles y esperemos que se pueda lograr. Pero, aunque no se logre y no se logre la extensión para julio, el equilibrio actual, es un equilibrio muy bueno para México”, puntualizó.

Por su parte, Citi destacó que la incertidumbre que existe actualmente derivado de diversos factores, ha afectado en gran medida el crecimiento económico del país, siendo el T-MEC un componente que aporta entre 60 y 70 por ciento al nerviosismo en torno a las inversiones, aseguró Julio Ruiz, economista en jefe de la institución en México.

“Por poner un número así a grandes rasgos, un 60, 70%, tiene que ver con esta incertidumbre, tomando en cuenta que el principal factor que ha afectado a la economía en 2025 es inversión y esta inversión es lo que ha jalado gran parte de esta debilidad. Entonces, si es un factor muy importante para la recuperación hacia adelante”, destacó.

CANADÁ NO PERMITIRÁ DECISIONES UNILATERALES. El primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró que no permitirá que Estados Unidos tome decisiones unilateralmente con miras a la revisión del T-MEC que se realizará el primero de julio.

“No se trata de un caso en el que haya alguien que imponga exigencias y otro que las acepte. No es un caso en el que Estados Unidos dicte las condiciones. Estamos negociando, podemos llegar a un resultado mutuamente satisfactorio, pero llevará algún tiempo”, añadió el primer ministro canadiense.

Por su parte, Jamieson Greer aseguró que Canadá apuesta por la continuación de globalización, tema que rivaliza con las prioridades comerciales actuales del Gobierno estadounidense y destacó que, si Ottawa no quiere endurecimiento de las reglas de origen, “entonces tendremos que establecer alguna otra forma de control fronterizo para asegurarnos de que no nos vemos en desventaja”.

Asimismo, Janice Charette, principal negociadora comercial de Canadá con el Gobierno de Estados Unidos, destacó que no esperaba que ambos países lograran resolver sobre diversos temas antes del primero de julio, pero que tampoco significaba que el T-MEC fuera a venirse abajo.

Importaciones desde México

En 2025, las exportaciones de nueve de 16 tipos de mercancías enviadas hacia Estados Unidos sufrieron una contracción respecto del año pasado.