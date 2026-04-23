Acuerdan acciones

El Gobierno acuerda tope de $28 al diésel

El gobierno de México y gasolineros acordaron mantener diésel en 28 pesos

El Gobierno acuerda tope de $28 al diésel
El Gobierno acuerda tope de $28 al diésel Foto: Especial
Por:
La Razón Online

El Gobierno de México y el sector gasolinero acordaron continuar y redoblar los esfuerzos para mantener un precio máximo de 28 pesos por litro de diésel.

Durante una reunión que se llevó a cabo el martes, y que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum junto con autoridades de las secretarías de Energía (Sener), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y de la Guardia Nacional, así como empresarios del sector, se acordó la implementación de acciones adicionales que permitan continuar con reducciones en el precio del litro de diésel.

  • 24 pesos se acordó que sea el máximo de la gasolina Magna

Los empresarios refrendaron el compromiso de incrementar el número de estaciones de servicio a nivel nacional que participen de este esfuerzo.

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La Federación mantendrá la aplicación de estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y trabajará en la reducción de las comisiones por pago con tarjetas, vales y medios de pago electrónicos; además, se continuará reforzando la seguridad y mejorando las cadenas logísticas de suministro de combustibles.

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