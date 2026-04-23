El Gobierno acuerda tope de $28 al diésel

El Gobierno de México y el sector gasolinero acordaron continuar y redoblar los esfuerzos para mantener un precio máximo de 28 pesos por litro de diésel.

Durante una reunión que se llevó a cabo el martes, y que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum junto con autoridades de las secretarías de Energía (Sener), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y de la Guardia Nacional, así como empresarios del sector, se acordó la implementación de acciones adicionales que permitan continuar con reducciones en el precio del litro de diésel.

24 pesos se acordó que sea el máximo de la gasolina Magna

Los empresarios refrendaron el compromiso de incrementar el número de estaciones de servicio a nivel nacional que participen de este esfuerzo.

La Federación mantendrá la aplicación de estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y trabajará en la reducción de las comisiones por pago con tarjetas, vales y medios de pago electrónicos; además, se continuará reforzando la seguridad y mejorando las cadenas logísticas de suministro de combustibles.