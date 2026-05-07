Inversión Fija Bruta hila 18 meses a la baja; cae 3.6%

La inversión fija bruta en México ligó 18 meses consecutivos de contracciones a tasa anual, al reportar en febrero de 2026 una caída de 3.6 por ciento respecto al mismo mes del año previo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); analistas señalaron que la baja es consecuencia de un entorno de incertidumbre que ha frenado las decisiones de inversión en el país, además proyectan la continuidad de la tendencia durante primer semestre del año.

“Las contracciones anuales de 18 meses ya te reflejan un entorno de demanda interna frágil y de menor dinamismo productivo, esto no es menor porque la inversión es el componente que determina la capacidad de crecimiento futuro en la economía, no sólo el ciclo actual”, destacó Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valmex casa de bolsa.

El Dato: El sector construcción subió 0.1 por ciento, y el sector maquinaria y equipo se contrajo 2.3 por ciento, entre febrero y enero

La racha de caídas comenzó en septiembre de 2024, cuando el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF), registró una baja de 2.2 por ciento a tasa anual en su comparativo con el mismo mes de 2023; desde entonces, las contracciones se han mantenido durante el resto de ese año y todo 2025.

Este panorama podría explicarse por la combinación de “factores cíclicos y estructurales”, principalmente derivados de la incertidumbre y baja confianza empresarial ante la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como los cambios en reglas sectoriales y un entorno global más fragmentado que eleva la prima de riesgo percibida por los inversionistas, de acuerdo con Ugarte Bedwell.

“Las empresas tienden a retrasar las decisiones de inversión y priorizan la liquidez y la eficiencia operativa sobre la expansión de capacidad. Entonces, no es falta de oportunidades, es falta de certidumbre para ejecutarlas”, explicó el analista económico.

Así, en el arranque de 2026, la inversión mantuvo su tendencia a la baja, con retrocesos anuales de 2.4 por ciento en enero y 3.6 por ciento en febrero.

0.8 por ciento bajó la inversión fija bruta a tasa mensual

El indicador contempla dos tipos de bienes; de construcción y de maquinaria y equipo. En este sentido, al interior del indicador, el gasto de maquinaria y equipo acumuló 13 meses consecutivos de disminuciones a tasa anual, racha que comenzó en enero de 2025, cuando registró una caída de 3.6 por ciento, ya que este rubro es más “sensible” a las expectativas económicas, las condiciones financieras e incluso un impacto rezagado.

“Este rubro es más sensible. Aquí las empresas toman decisiones nuevas de inversión evaluando rentabilidad futura, costo de financiamiento y certidumbre regulatoria”, explicó el analista económico de Valmex.

En este contexto, durante el segundo mes del periodo, dicho componente presentó la mayor debilidad con una baja a tasa anual con 9.1 por ciento respeto al mismo mes del 2025, mientras que a tasa mensual el retroceso fue de 2.3 por ciento respecto a enero del mes anterior inmediato.

El Tip: La maquinaria y equipo nacional mostraron una caída anual de 13.6 por ciento en febrero, mientras que el sector de importados fue visible una caída de 5.7 por ciento.

Además, dentro de maquinaria y equipo, se contemplan dos tipos de origen; nacional e importado. El primero, sufrió una mayor caída de 1.6 por ciento respecto al mes inmediato anterior, mientras que en la diferencia anual indicó una disminución de 13.6 por ciento.

“El gasto en equipo nacional está más vinculado a la mejor expansión o reposición y es el primero que se recorta cuando se recorta la inversión”, agregó Ugarte Bedwell para explicar la disminución en este componente.

Asimismo, dentro de este rubro se contempla el gasto en equipo de transporte, que presentó una reducción mensual de 3.4 por ciento y de 19.3 por ciento en su comparativa anual, mientras que en otros bienes la baja anual fue de 7.5 por ciento, lo que refleja su mayor exposición al ciclo económico interno, donde sectores como transporte y bienes intermedios tienden a ajustarse con mayor fuerza cuando la actividad económica se desacelera, explicó el analista.

“Que caiga más este componente te refleja diferencias tanto en la estructura de producción, como en la composición sectorial y en cómo ajustan las empresas sus decisiones de inversión”, agregó Gerónimo Ugarte.

Por otro lado, el componente importado, aunque también mostró retrocesos al registrar una reducción de 2.8 y 5.7 por ciento, respectivamente, ha sido relativamente más resiliente al estar vinculado a industrias exportadoras y a la demanda externa, principalmente del país estadounidense, de acuerdo con el economista.

En contraste, el componente de construcción mostró un comportamiento más moderado, con un alza de 0.1 por ciento comparado con el mes anterior inmediato y de 1.5 por ciento respecto al año anterior, que podría continuar en niveles moderados al alza.

Por lo tanto, Ugarte Bedwell advirtió que, de prolongarse esta tendencia, podría verse afectada la productividad y, con ello, el crecimiento potencial de México, estimado actualmente en alrededor de 2.0 por ciento. No obstante, señaló que una mayor claridad en la revisión del T-MEC, el proyecto de infraestructura del Plan México, así como una moderación en los precios de los energéticos, que han repuntado por los conflictos globales, podrían impulsar un repunte de la inversión privada en el segundo semestre del año.

“La trayectoria va a depender de un conjunto de factores internos como externos. Un punto de inflexión va a depender más de la certidumbre en la inversión pública”, concluyó el analista.

Disminuye 0.5% gasto de hogares en febrero

› Por Rocio Rangel

El gasto de los hogares mexicanos reportó una disminución a tasa mensual de 0.5 por ciento en febrero de 2026, impulsado por una contracción mensual de 0.7 por ciento en bienes y servicios nacionales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); analistas atribuyeron el deterioro a factores internos propios de México y al contexto económico global.

“El consumo privado descendió 0.5 por ciento mensual, lastrado por un bajo impulso del componente de bienes y servicios domésticos”, destacó Grupo Financiero Monex.

El Dato: El consumo de bienes y servicios de origen nacional, durante el primer bimestre de 2026, cayó 0.64 por ciento anual, siendo la primera baja de un lapso similar desde 2021.

El Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) registró un aumento moderado de 0.9 por ciento en el total de bienes y servicios a tasa anual, lo que sugiere un freno en su avance.

“A tasa anual, el consumo privado presentó un crecimiento de 0.9 por ciento, hilando 11 meses consecutivos con incrementos, aunque con una notable desaceleración en su ritmo de avance, en comparación con los meses previos”, agregó Monex.

El consumo privado comprende bienes y servicios nacionales y bienes importados. En este sentido, durante el segundo mes del año, el gasto por origen nacional presentó una reducción de 0.7 por ciento a tasa mensual, mientras que a tasa anual registró una baja de 1.5 por ciento.

De manera desglosada, los bienes nacionales reportaron una disminución de 0.9 por ciento en comparación con enero, mientras que en su cotejo con el año previo la variación fue de 2.9 por ciento.

Por otro lado, los bienes importados presentaron un incremento a tasa mensual y anual de 1.9 y 11.7 por ciento, en ese orden.

“Las cifras de consumo muestran un segundo retroceso consecutivo, con una notable moderación de la demanda de bienes y servicios nacionales; mientras que el consumo de bienes importados mantiene cierta fortaleza”, explicó el grupo financiero.

CONSUMO DE LAS FAMILIAS ı Foto: Cuartoscuro

Ante esto, el grupo financiero destacó que este comportamiento descendente responde principalmente a factores externos, como la persistente incertidumbre económica derivada de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de las medidas arancelarias que continúan afectando a las exportaciones mexicanas en segmentos de alto valor agregado para la producción nacional.

“A dos meses de la revisión, se observa una falta de claridad sobre la evolución de la relación bilateral (México y EU), lo que mantiene un sesgo de cautela entre el consenso de inversionistas y empresarios. En este contexto, la inversión podría prolongar el bajo dinamismo observado en los últimos meses”, detalló Monex.

En contraste, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, señaló los factores internos del deterioro del consumo, que están relacionados con el debilitamiento de los ingresos y la confianza de los hogares.

“El mal desempeño del consumo se debe al deterioro del mercado laboral, la debilidad en el flujo de las remesas y la caída en la confianza del consumidor”, explicó la analista.

Hacia adelante, el consumo podría repuntar a una resiliencia moderada en el segundo y tercer trimestre del año motivada por la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará parcialmente en México, concluyó Grupo Monex.