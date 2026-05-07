Disminuye 0.5% gasto de hogares en febrero

El gasto de los hogares mexicanos reportó una disminución a tasa mensual de 0.5 por ciento en febrero de 2026, impulsado por una contracción mensual de 0.7 por ciento en bienes y servicios nacionales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); analistas atribuyeron el deterioro a factores internos propios de México y al contexto económico global.

“El consumo privado descendió 0.5 por ciento mensual, lastrado por un bajo impulso del componente de bienes y servicios domésticos”, destacó Grupo Financiero Monex.

El Dato: El consumo de bienes y servicios de origen nacional, durante el primer bimestre de 2026, cayó 0.64 por ciento anual, siendo la primera baja de un lapso similar desde 2021.

El Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) registró un aumento moderado de 0.9 por ciento en el total de bienes y servicios a tasa anual, lo que sugiere un freno en su avance.

“A tasa anual, el consumo privado presentó un crecimiento de 0.9 por ciento, hilando 11 meses consecutivos con incrementos, aunque con una notable desaceleración en su ritmo de avance, en comparación con los meses previos”, agregó Monex.

El consumo privado comprende bienes y servicios nacionales y bienes importados. En este sentido, durante el segundo mes del año, el gasto por origen nacional presentó una reducción de 0.7 por ciento a tasa mensual, mientras que a tasa anual registró una baja de 1.5 por ciento.

De manera desglosada, los bienes nacionales reportaron una disminución de 0.9 por ciento en comparación con enero, mientras que en su cotejo con el año previo la variación fue de 2.9 por ciento.

Por otro lado, los bienes importados presentaron un incremento a tasa mensual y anual de 1.9 y 11.7 por ciento, en ese orden.

“Las cifras de consumo muestran un segundo retroceso consecutivo, con una notable moderación de la demanda de bienes y servicios nacionales; mientras que el consumo de bienes importados mantiene cierta fortaleza”, explicó el grupo financiero.

CONSUMO DE LAS FAMILIAS ı Foto: Cuartoscuro

Ante esto, el grupo financiero destacó que este comportamiento descendente responde principalmente a factores externos, como la persistente incertidumbre económica derivada de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de las medidas arancelarias que continúan afectando a las exportaciones mexicanas en segmentos de alto valor agregado para la producción nacional.

“A dos meses de la revisión, se observa una falta de claridad sobre la evolución de la relación bilateral (México y EU), lo que mantiene un sesgo de cautela entre el consenso de inversionistas y empresarios. En este contexto, la inversión podría prolongar el bajo dinamismo observado en los últimos meses”, detalló Monex.

En contraste, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, señaló los factores internos del deterioro del consumo, que están relacionados con el debilitamiento de los ingresos y la confianza de los hogares.

“El mal desempeño del consumo se debe al deterioro del mercado laboral, la debilidad en el flujo de las remesas y la caída en la confianza del consumidor”, explicó la analista.

Hacia adelante, el consumo podría repuntar a una resiliencia moderada en el segundo y tercer trimestre del año motivada por la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará parcialmente en México, concluyó Grupo Monex.