Ebrard encabeza comitiva a Canadá

ESTÁ PROGRAMADA para mañana el traslado de una misión comercial mexicana hacia Canadá, que tiene como objetivo la expansión de mercados de exportación para empresas nacionales en diversidad de sectores; esta comitiva suma 240 empresas nacionales y estará presidida por el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard.

En un comunicado, la SE calificó a esta comitiva como “la mayor misión comercial mexicana a Canadá en la historia reciente”, con motivo que las 240 empresas mexicanas, en su mayoría pequeñas y medianas (Pymes), tendrán participación en más de 800 encuentros de negocios con alrededor de 200 empresas canadienses.

El Tip: El próximo 1 de julio inician las revisiones del T-MEC, para determinar su continuidad o culminarlo con revisiones anuales.

“Se trata de la visita de trabajo inédita que tiene como objetivo ampliar nuestro flujo de inversión y de comercio con Canadá”, explicó el titular de la SE.

Y agregó que el intercambio con el comercio canadiense es relevante, por lo que se busca una mayor apertura del mercado que beneficie, en especial, a las Pymes nacionales.

“Con Canadá tenemos un comercio ya de por sí y un flujo de inversión importante. Con la misión, queremos acelerar en el escenario y sobre todo abrir mercado para muchas empresas mexicanas, particularmente pequeñas y medianas”, expuso Marcelo Ebrard.

Los encuentros bilaterales sucederán en Toronto y Montreal, donde el titular de la SE se reunirá con el CEOs de compañías importantes como Air Canada, Bombardier, ATCO, Brookfield, así como con el dirigente del Business Council of Canada, entre otros.

En conjunto con estos trabajos, Marcelo Ebrard entablará reuniones con su homólogo canadiense, el ministro de Comercio, Dominic LeBlanc, para avanzar hacia la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sumado al bloque empresarial, Ebrard Casaubón estará acompañado de los subsecretarios de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, y de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, entre otros representantes de México y Canadá.