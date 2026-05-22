Cerco de Trump a las remesas abre riesgo a uso de canales informales

Pese a que la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump para endurecer los controles del sistema financiero busca restablecer la integridad de éste, la medida puede tener efectos contraproducentes, ya que es posible que las personas utilicen canales informales para el envío de remesas; es decir, que los sitios a los que recurran estén fuera del sistema financiero, lo que complicaría la trazabilidad del dinero, coincidieron especialistas consultados.

Si bien la orden que emitió el Gobierno estadounidense no menciona el término “remesas” sí hace referencia a los low-dollar cross-border funds transfers o transferencias de fondos transfronterizos de bajo valor en referencia a personas extranjeras no autorizadas y sujetas a la deportación, esto significa que el documento tiene una clara posición “anti-inmigrante”, señaló el área de Estudios Económicos de BBVA México.

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No obstante, la redacción alude a una “flexibilización posiblemente impulsada por el propio sector bancario estadounidense”, porque en todo momento se habla de “emitir directrices y recomendaciones para que las instituciones financieras las lleven a cabo. Sin embargo, es posible que también con este precedente se endurezcan las medidas que limiten el acceso de población no documentada a servicios financieros”.

No obstante, acotó que es necesario que prevenga el lavado de dinero o la financiación de actividad ilegales, así como lo indica la orden ejecutiva, pero “las personas inmigrantes podrían considerar formas fuera del sistema financiero para el envío de recursos, haciendo mucho menos trazable tanto su origen como su destino”.

Por su parte, Laura Becerra, integrante de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México, coincidió en que, ante este tipo de medidas de parte del lado estadounidense, se anticipa que los mexicanos que residan en el país vecino, podrían comenzar a recurrir a instituciones no formales para hacer llegar el dinero a sus familias.

Esta situación se vuelve preocupante, ya que se puede prestar a fraudes en detrimento de quienes utilicen dichos canales para acercar las remesas a sus familias, “la gente podría recurrir a instrumentos informales (para el envío de remesas), o sea, que alguien les ayude, no sé, ahí se puede prestar para fraude o cosas de ese tipo, se va a prestar a un mercado negro, siempre pasa eso”, añadió.

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Y consideró que los trabajadores que requieran enviar remesas pueden buscar a personas o empresas que sí tengan acceso al sistema financiero, pero a cambio de una comisión más alta de lo que se haría en una institución formal, y si se suma que el peso mexicano ha ganado terreno frente al dólar, se tendría una repercusión en un menor monto de dinero que llegue a sus familias.

Además, destacó “que hay un impacto que se va a ver muy marcado, mayoritariamente, en ciertas regiones del país”, para la experta, los estados de Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Chiapas son los que podrían registrar mayor impacto en el consumo interno, debido a que la gente utiliza estas remesas para la compra de alimentos, e incluso las divisas que reciben han ayudado a disminuir la pobreza.

Becerra añadió que hay mecanismos que pueden ayudar en este tipo de situaciones, como que, bancos y Fintech, implementen mecanismos para ayudar a que las remesas lleguen, “la otra (medida) es la digitalización a través de las criptomonedas, “pero tendrían que estar más reguladas, para que no se preste para otras cosas”. Y una tercera, que el Gobierno mexicano llegue a un acuerdo con el estadounidense para que no se afecte a las personas inmigrantes en situación irregular

DESCARTAN AFECTACIÓN. Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta mexicana, dijo que la orden ejecutiva estadounidense no genera riesgos a las remesas, pero tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, ya analizan el decreto de Donald Trump y posteriormente entablarán un diálogo con el Departamento de Estado.

“Se está haciendo el análisis de qué posibles implicaciones pueda tener para el envío de recursos a sus familias; y también la solicitud, en todo caso, al Departamento del Tesoro, para que pueda ser mucho más claro. Pero hasta ahora no vemos un gran riesgo, pero, de todas maneras, es importante hacer el análisis”, sostuvo durante su conferencia mañanera.

La mandataria señaló que orden ejecutiva tienen una visión del Gobierno estadounidense “con la que no coincidimos, lo hemos dicho aquí”; además que las personas mexicanas que residen en Estados Unidos, tanto de primera, segunda, tercera o cuarta generación, ya “son parte de la vida económica, cultural, social… Ayudan a la economía de Estados Unidos en todos los sentidos”.

Y recordó que, el 95 por ciento de las personas que residen en Estados Unidos y que son hijos de mexicanos tienen documentos de nacionalidad o residencia, “de 40 millones de mexicanos, son alrededor de cuatro millones, solo el 10 por ciento, que no tiene algún documento en Estados Unidos”.