Por 20.° año consecutivo, reconocen a Unilever con el distintivo ESR®

Crear crecimiento con valor social y ambiental es, hoy día, un activo importante de las empresas, en un entorno en el que las compañías se enfrentan a más presiones para demostrar la sostenibilidad de sus negocios.

Ante ello, Unilever volvió a colocarse entre las compañías que han hecho de la responsabilidad corporativa parte de su modelo de negocio.

La empresa en México fue reconocida por vigésimo año consecutivo con el Distintivo ESR® que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), uno de los reconocimientos más relevantes en materia de responsabilidad social empresarial en el país.

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El Dato: México representa una de las 10 operaciones más importantes de Unilever a nivel global. Esta posición responde a su capacidad industrial, comercial y sostenibilidad e inclusión.

Este reconocimiento es de amplia relevancia para la empresa, ya que valida prácticas relacionadas con la gobernanza, la calidad de vida de sus colaboradores, así como la vinculación comunitaria y cuidado ambiental.

Con más de 60 años de presencia en el país, la empresa mantiene una operación integrada por más de siete mil colaboradores y cinco plantas de manufactura ubicadas en Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Nuevo León. Todas funcionan con energía 100 por ciento renovable, un paso que forma parte de la meta global de reducir emisiones y avanzar hacia modelos de producción más limpios.

Reconocimiento entregado por Cemefi a Unilever por dos décadas de ser ESR. ı Foto: Especial

Para Mei Crespo, directora de Asuntos Corporativos de Unilever de México, el reconocimiento refleja un esfuerzo transversal dentro de la compañía.

“El Distintivo ESR® representa un reconocimiento al trabajo de todos en Unilever de México para seguir fortaleciendo la manera en que operamos y nos relacionamos con las personas, las comunidades y el medioambiente”, señaló.

Unilever anunció el año pasado una inversión de 30 mil mdp para México

Crespo explicó que la visión de responsabilidad social no se limita a proyectos aislados, sino que atraviesa todo el negocio, desde la innovación y la cadena de suministro hasta la cultura organizacional y la relación con los consumidores.

La empresa se mantiene como uno de los referentes del sector de consumo masivo en México, con marcas presentes en millones de hogares como Rexona, AXE, Dove, Pond’s, Knorr y Maizena.

No obstante, uno de los ejes que más peso ha ganado dentro de su operación es el ambiental. Un ejemplo es la planta de desodorantes en aerosol ubicada en

CIVAC, Morelos, considerada la primera en América Latina con cero emisiones operativas. A ello se suma el avance en abastecimiento responsable de materias primas: actualmente, 94 por ciento de las hierbas y vegetales utilizados en sus sopas y caldos proviene de fuentes sustentables.

La transformación alcanza la logística. Recientemente, la empresa incorporó una flota de tractocamiones eléctricos con capacidad para mover hasta 300 toneladas diarias de producto terminado, una apuesta con la que Unilever busca disminuir el impacto ambiental del transporte de mercancías.

Desde las plantas de Tultitlán y Lerma, en el Estado de México, se producen alrededor de 40 mil toneladas de alimentos al año destinadas tanto al mercado nacional como al internacional, dentro de una estrategia orientada a construir cadenas de valor de menor impacto ambiental.

Mei Crespo, directora de Asuntos Corporativos, recibe distintivo el martes. ı Foto: Especial

En paralelo, la firma ha fortalecido programas de impacto social vinculados con bienestar e inclusión. Uno de los más visibles es “Dove para la Autoestima”, iniciativa global enfocada en la salud emocional y fortalecimiento de la autoestima que ha beneficiado a más de 2.5 millones de niñas, niños y jóvenes en México.

La agenda de diversidad también se ha convertido en uno de los pilares corporativos. Actualmente, 55 por ciento de la Junta Directiva de la operación mexicana está integrada por mujeres, mientras que la empresa recibió el Distintivo Empresa Comprometida con la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, otorgado en conjunto por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX) lo cual, se suma a un reconocimiento adicional al que se hizo acreedor, con el galardón a uno de los Mejores Lugares para Trabajar

LGBTQ+ durante los últimos nueve años, de acuerdo con los criterios de la Human Rights Campaign.

“El cambio ocurre cuando las decisiones consideran a las personas, con iniciativas que generan oportunidades y fortalecen comunidades. En Unilever creemos que cada persona aporta un valor único, y nuestra misión es crear un entorno donde todos puedan desarrollarse plenamente”, agregó la directiva.