A contracorriente, México y la UE por más libre comercio

Un día antes de que se firme el Acuerdo Global Modernizado (AGM) y el Acuerdo Interino de Comercio (AIC) entre México y la Unión Europea (UE), representantes empresariales y autoridades coincidieron en que a pesar de los cambios en el comercio internacional ambas regiones eligieron la integración económica, la cooperación y la rúbrica de esta nueva alianza marcará un hito.

“En tiempos de cambios en las estrategias comerciales y económicas que ha dado paso a un nuevo orden a nivel mundial, México y la Unión Europea hemos elegido la integración y la cooperación”, sostuvo Sergio Contreras, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), durante la inauguración de la Cumbre Empresarial México-Unión Europea.

El Dato: El comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE deseó una ejecución exitosa del Plan México.

El representante empresarial añadió que la UE tiene relevancia para el país porque es el segundo mayor inversor con el 24 por ciento de la Inversión Extranjera Directa; en 2025, el comercio bilateral ascendió a 94 mil 500 millones de dólares, cifra que posicionó a Europa como el tercer socio comercial; y las importaciones desde la UE se incrementaron 9.0 por ciento para ubicarse en 17 mil millones de dólares. Desde la entrada en vigor del acuerdo comercial en el 2000, “el comercio de bienes y servicios se ha incrementado en un 300 por ciento”.

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El titular la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, añadió que el Gobierno mexicano es optimista con ambos tratados, agradeció a empresarios y a su homólogo, Maroš Šefčovič, comisario de Comercio y Seguridad Económica de UE, porque la firma es sinónimo de “resolución y voluntad entre la Unión Europea y México, vamos a salir adelante”.

Marcelo Ebrard (c.), titular de Economía, en cumbre empresarial, ayer. ı Foto: Especial

Asimismo, mencionó que la meta de la administración mexicana es llegar a 2030 con un incremento de 50 por ciento en las exportaciones, “¿cuál es el objetivo final? Que México crezca económicamente. Bienestar es nuestro objetivo final. Y vamos a concentrar el esfuerzo en esa tarea”.

Francisco André, embajador de la Unión Europea en México, mencionó durante su participación que la UE es un socio que aporta estabilidad, permite diversificar relaciones y brinda oportunidades al comercio; mientras que México es para ellos, una economía dinámica y un aliado clave con el que se comparten valores, principios e intereses.

“Este acuerdo demuestra que es posible construir relaciones basadas en lo esencial, confianza, reglas claras, pero beneficios mutuos y frente a la fragmentación, la respuesta tiene que ser más cooperación. Con este acuerdo, enviamos una señal y un mensaje muy claro a todo el mundo. En lugar de confrontación, proponemos cooperación; en lugar de esferas de influencia, espacios de prosperidad compartida”.

Por su parte, Maroš Šefčovič dijo que la firma de los acuerdos suceden en un momento en que las cadenas de suministro globales tienen presión y donde la seguridad económica de la región europea es importante, y en ese sentido, “Europa y México están eligiendo la asociación y la amistad, fortaleciendo cadenas de suministro confiables, lo cual es crítico para unir a las economías”.

Destacó que, “México es una tierra de oportunidades. Es un país donde se puede invertir, donde hay un potencial enorme” y que la relación estrecha que se tiene con la Secretaría de Economía y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “traerá más claridad jurídica para el futuro y abrirá las posibilidades de invertir aún más y de colaborar”.