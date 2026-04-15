Crecimiento de 1.6% para el PIB de México en 2026, estima FMI

La economía mexicana tendrá un mayor dinamismo en 2026, respecto de lo que se observó el año pasado por la consolidación fiscal, la política monetaria restrictiva y las tensiones comerciales con Estados Unidos; el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 1.6 por ciento pese a que el conflicto en Irán eleva el costo de los energéticos, genera inflación más alta y condiciones financieras estrictas a nivel mundial.

“En México, se espera que el crecimiento más débil de 2025 —en medio de la consolidación fiscal, una política monetaria restrictiva y los vientos en contra derivados de las tensiones comerciales— dé paso a una recuperación moderada, con la economía expandiéndose a una tasa del 1.6 por ciento en 2026 y del 2.2 por ciento en 2027”, indicó el organismo en su publicación de abril Perspectivas de la Economía Mundial.

El Dato: Los bancos centrales no deben actuar ante el incremento de la energía si las expectativas de inflación siguen ancladas, señaló el Fondo Monetario Internacional.

Por su parte, Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, destacó que la revisión al alza para México se debe en parte a “acontecimientos” que ya ocurrieron el año pasado, en donde también se observó “un impulso más fuerte de lo esperado en ese momento”; la analista señaló que, actualmente, las exportaciones mexicanas enfrentan aranceles más bajos de lo que se previó en el documento de enero, “por lo tanto, eso está compensando el impacto de la guerra”.

Así como México tuvo una revisión al alza, el FMI aumentó la expectativa de crecimiento para la región de América Latina y el Caribe, en 2026 tendrá un crecimiento de 2.3 por ciento, 0.1 puntos porcentuales más que en la estimación de enero y espera que en 2027 haya un repunte hasta 2.7 por ciento; no obstante, “el impacto del conflicto en el Medio Oriente dentro de la región es heterogéneo, siendo las economías más pequeñas las afectadas de manera más negativa”.

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Sobre Brasil, el organismo internacional señaló que el crecimiento para este año será moderado y se ubicará en 1.9 por ciento, un aumento de 0.3 puntos porcentuales en comparación con su informe de enero, y de 2.0 por ciento en el año 2027.

“Se espera que la guerra tenga un pequeño efecto neto positivo en 2026, como resultado de que el país es un exportador neto de energía, lo que impulsará el crecimiento en aproximadamente 0.2 puntos porcentuales”, añadió el FMI.

Asimismo, el FMI subrayó que la estimación de crecimiento del PIB de Brasil en 2027 sí tuvo un recorte de 0.3 puntos porcentuales y lo ubicó en 2.0 por ciento debido a que se contempla que en ese año persistirá la desaceleración de la demanda a nivel mundial, los insumos que incluyen a los fertilizantes tendrán un mayor costo, y habrá condiciones financieras más estrictas.

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“Se prevé que las reservas internacionales adecuadas, la baja dependencia de la deuda en moneda extranjera, los amplios márgenes de liquidez del Gobierno y un tipo de cambio flexible ayuden al país a capear el choque”, indicó.

A su vez, Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe y director del Departamento de Investigación del FMI, resaltó que, pese a que en 2025 hubo interrupciones comerciales e incertidumbre política, la economía global cerró el año con optimismo, pero la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha detenido ese dinamismo para 2026, en especial, porque hay una posibilidad de que suceda una crisis de energía tras los ataques a instalaciones energéticas y por el cierre del estrecho de Ormuz.

“A pesar de los riesgos a la baja, se esperaba que el impulso se mantuviera hasta 2026… El cierre del estrecho de Ormuz y los graves daños a instalaciones energéticas críticas en el Medio Oriente plantearon la posibilidad de una crisis energética importante si no se encuentra pronto una solución duradera. Los precios del petróleo y el gas han aumentado considerablemente, al igual que los precios del diésel y el combustible para aviones, los fertilizantes, el aluminio y el helio”, añadió el analista.

El Tip: FMI resaltó que el impacto de la guerra variará en los países, pero los que son importadores de energéticos estarán más expuestos.

En ese sentido, el escenario base es que con un conflicto de corta duración y sólo un incremento de 19 por ciento en las materias primas energéticas, el crecimiento mundial sea de 3.1 por ciento, una caída de 0.1 puntos porcentuales respecto de la estimación de enero, y con una inflación de 4.4 por ciento hacia el cierre de 2026, “aun así, algunos daños no se evitarán”.

El segundo pronóstico implica que el estrecho de Ormuz y más instalaciones energéticas sean afectadas, lo que “trastornará la economía mundial de forma más grave y durante más tiempo”, lo que desencadenaría un crecimiento económico global de 2.5 por ciento con una inflación en 5.4 por ciento.

Y un escenario grave, en donde haya perturbaciones del suministro energético que se prolonguen hasta el 2027, en este pronóstico, las previsiones de la inflación se “desanclan” y las condiciones financieras son más restrictivas, “el crecimiento mundial desciende hasta 2.0 por ciento este año y el próximo” y la inflación supera el 6.0 por ciento.

“Pese a los recientes anuncios de un cese al fuego temporal, parte del daño ya está hecho, y los riesgos desfavorables permanecen en niveles elevados”, indicó el Fondo Monetario Internacional.