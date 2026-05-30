Economía premia a 24 proyectos innovadores en InnovaFest Monterrey

InnovaFest Monterrey reconoció propuestas de salud, energía, inteligencia artificial y sostenibilidad con potencial de impacto nacional.

La Secretaría de Economía entregó reconocimientos a 24 proyectos ganadores del Premio a la Innovación Mexicana 2026 durante el InnovaFest Monterrey, un encuentro que reunió a emprendedores, investigadores, inversionistas y representantes de la industria para impulsar el desarrollo tecnológico y empresarial del país.

A través de un comunicado, la dependencia informó que en esta edición se registraron 2 mil 911 proyectos, de los cuales fueron seleccionados ocho en etapa temprana, ocho en etapa avanzada y ocho proyectos sobresalientes.

InnovaFest Monterrey reunió a miles de emprendedores, investigadores e inversionistas. ı Foto: Economía

Los primeros recibieron apoyos de 150 mil pesos, mientras que los segundos obtuvieron 250 mil pesos cada uno. Los proyectos destacados fueron acreedores a programas de incubación y capacitación especializada.

Durante la ceremonia de premiación, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el crecimiento económico del país depende de fortalecer la innovación.

La única posibilidad que tenemos de aumentar la riqueza nacional es acelerando la innovación en México Marcelo Ebrard, secretario de Economía



Proyectos premiados impulsan áreas como inteligencia artificial, biotecnología...

Los proyectos reconocidos pertenecen a áreas como salud, biotecnología, inteligencia artificial, transición energética, sostenibilidad ambiental, manufactura avanzada, economía circular y agricultura de precisión.

Entre ellos destacan desarrollos para la detección de enfermedades, dispositivos médicos, soluciones energéticas, plataformas tecnológicas y materiales sostenibles.

InnovaFest Monterrey reunió a miles de emprendedores, investigadores e inversionistas. ı Foto: Economía

La Secretaría de Economía explicó que InnovaFest busca conectar al talento mexicano con actores del gobierno, la academia, la iniciativa privada y fondos de inversión para transformar ideas en soluciones con potencial de impacto social y económico.

La edición realizada en Monterrey reunió a más de 5 mil 200 asistentes registrados, además de invitados especiales.

Los ganadores del Premio a la Innovación Mexicana 2026 recibieron apoyos económicos y programas de incubación para impulsar sus proyectos. ı Foto: Economía

El evento contó con 100 instituciones expositoras, 286 prototipos, 91 fondos de inversión, conferencias, talleres y espacios de vinculación para emprendedores.

Como parte de las actividades se llevó a cabo una nueva edición de “Mentes en Acción”, iniciativa en la que emprendedores presentaron sus proyectos ante inversionistas y líderes empresariales con el objetivo de acceder a financiamiento, mentoría y aceleración comercial.

Al cierre del encuentro, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, entregó la estafeta al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, para albergar la próxima edición del InnovaFest en agosto. Además, la Secretaría de Economía adelantó que este año también habrá encuentros en Guadalajara, Mérida y Cuernavaca.

De acuerdo con los organizadores, la mayoría de los proyectos premiados fueron encabezados por personas de entre 25 y 44 años, y hubo una mayor participación de mujeres entre los ganadores, con 15 proyectos liderados por mujeres frente a nueve encabezados por hombres.

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