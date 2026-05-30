Inauguran primera fase de remodelación del AICM; ‘un compromiso más cumplido’: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de la primera fase de remodelación del AICM, proyecto que implicó una inversión de 6 mil 500 millones de pesos.

El Gobierno federal inauguró la primera fase de remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), lo cual, en palabras de la presidenta, es “un compromiso más cumplido” en favor de la movilidad de las y los mexicanos.

Acompañada de integrantes de su gabinete y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la mandataria federal explicó que la primera fase de remodelación del Aeropuerto se llevó a cabo con una inversión de seis mil 500 millones de pesos.

La remodelación del AICM incluyó mejoras en terminales, filtros de seguridad, migración, estacionamientos y sistemas tecnológicos para agilizar la atención a pasajeros. ı Foto: Semar

Explicó que habrá una segunda y una tercera fase, pero que, con la entrega de la inaugurada este sábado, “lo principal ya está hecho”.

Como se detalló en la presentación, la Primera Fase de remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez consistió en mejoras en terminales y espacios aéreos, en tecnología y seguridad, infraestructura operativa, movilidad y accesos y atención a pasajeros.

La primera fase de modernización del Aeropuerto Internacional Benito Juárez contempló la intervención de 394 mil metros cuadrados en ambas terminales. ı Foto: Semar

“Hay una parte muy importante que no se ve, que es la reestructuración de todas las líneas o todos los cables para el servicio de energía eléctrica”, explicó la mandataria federal.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el avance de estas obras y dijo que esto favorece a la ciudadanía más que el plan de gobiernos anteriores de cerrarlo y construir uno similar en otra región de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Autoridades federales destacaron que las obras se realizaron sin suspender operaciones en el aeropuerto más transitado del país, que atiende a unos 45 millones de usuarios al año. ı Foto: Semar

“Siempre dijimos que era absurdo cerrar este aeropuerto. Más bien había que mejorar el aeropuerto de la Ciudad de México y en todo caso hacer un aeropuerto en otro sitio que complementara la saturación”, explicó Sheinbaum Pardo.

Así, la presidenta enfatizó que el AICM complementa la movilidad de la ZMVM junto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Intervención fue completada sin detener flujo de personas

Por otra parte, durante el evento, el director general del AICM, Juan José Padilla Olmos, brindó más detalles sobre la remodelación del mismo.

Acompañada por autoridades federales y capitalinas, Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la primera etapa de modernización del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. ı Foto: Semar

Explicó que, durante los trabajos, se dio prioridad a “la seguridad aérea y, sobre todo, a los pasajeros”, y detalló que las labores se llevaron a cabo “sin reducir las operaciones”.

“Esto significa un promedio diario de 200 mil personas”, detalló.

Enfatizó que la remodelación cobra relevancia de cara a la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, si bien “queremos un Aeropuerto no para un Mundial, [sino] para los mexicanos”.

Con la conclusión de la primera etapa de remodelación, el AICM busca fortalecer su capacidad operativa y mejorar la experiencia de los viajeros rumbo al Mundial de 2026. ı Foto: Semar

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