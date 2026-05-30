Inauguran primera fase de remodelación del AICM; ‘un compromiso más cumplido’: Sheinbaum

El Gobierno federal inauguró la primera fase de remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), lo cual, en palabras de la presidenta, es “un compromiso más cumplido” en favor de la movilidad de las y los mexicanos.
Acompañada de integrantes de su gabinete y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la mandataria federal explicó que la primera fase de remodelación del Aeropuerto se llevó a cabo con una inversión de seis mil 500 millones de pesos.
Explicó que habrá una segunda y una tercera fase, pero que, con la entrega de la inaugurada este sábado, “lo principal ya está hecho”.
Resultados del Tris de hoy 30 de mayo del 2026. Ve aquí los números ganadores
Como se detalló en la presentación, la Primera Fase de remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez consistió en mejoras en terminales y espacios aéreos, en tecnología y seguridad, infraestructura operativa, movilidad y accesos y atención a pasajeros.
“Hay una parte muy importante que no se ve, que es la reestructuración de todas las líneas o todos los cables para el servicio de energía eléctrica”, explicó la mandataria federal.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el avance de estas obras y dijo que esto favorece a la ciudadanía más que el plan de gobiernos anteriores de cerrarlo y construir uno similar en otra región de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
“Siempre dijimos que era absurdo cerrar este aeropuerto. Más bien había que mejorar el aeropuerto de la Ciudad de México y en todo caso hacer un aeropuerto en otro sitio que complementara la saturación”, explicó Sheinbaum Pardo.
Así, la presidenta enfatizó que el AICM complementa la movilidad de la ZMVM junto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de Toluca.
Intervención fue completada sin detener flujo de personas
Por otra parte, durante el evento, el director general del AICM, Juan José Padilla Olmos, brindó más detalles sobre la remodelación del mismo.
Explicó que, durante los trabajos, se dio prioridad a “la seguridad aérea y, sobre todo, a los pasajeros”, y detalló que las labores se llevaron a cabo “sin reducir las operaciones”.
“Esto significa un promedio diario de 200 mil personas”, detalló.
Enfatizó que la remodelación cobra relevancia de cara a la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, si bien “queremos un Aeropuerto no para un Mundial, [sino] para los mexicanos”.
Te puede interesar:
- AICM: resurrección y dos nuevos slots
- CSP celebra que EU reconoce al AIFA dentro de acuerdo aéreo
- México y EU pactan sobre transporte aéreo; entra AIFA
- Entra en operación el tren que conecta la CDMX con el AIFA
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am