AICM: ¿nuevos slots?... y bases para taxis de aplicación

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Con calma y nos amanecemos: la Agencia Federal de Aviación Civil a cargo del general Emilio Avendaño tendrá que publicar en el Diario Oficial de la Federación la asignación de dos nuevas posiciones-horario (slots) para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mientras ello no suceda, no habrá nada oficial pese a que el Grupo Aeroportuario de Marina ha realizado a marchas forzadas trabajos exitosos —muchos aún en ejecución— para rehabilitar y mejorar la capacidad de las Terminales 1 y 2, así como en una nueva calle de rodaje Delta Uno que permitirían superar las restricciones establecidas por el Decreto de Saturación de Agosto de 2023.

Cuando ello suceda, se tratará de un evento de beneficio nacional e internacional para la navegación aérea.

Lo que sí es un hecho es que los líderes de las 11 agrupaciones de Taxis Concesionados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se quedaron con las ganas de quedarse con todo el pastel de traslado terrestre de pasajeros.

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El Grupo Aeroportuario de Marina al mando del almirante José Padilla construye dos paradores en cada una de las dos terminales para que los viajeros puedan acceder con facilidad, de manera segura y cómoda a “taxis de aplicación” de su conveniencia. El Parador de la Terminal Uno se construye a la vera de Boulevard Puerto Aéreo —cerca a la estación del metro del mismo nombre— y el de la Terminal Dos se acondiciona hacia Avenida Pantitlán con facilidades semejantes.

Claro, los 1,500 taxis concesionados tendrán que competir y ver la manera de bajar sus costos, pues se calcula que sólo pagan entre 5 mil y 6 mil pesos promedio mensual al AICM…, pero pagan hasta 12 mil pesos por permanecer en sus agrupaciones. Pero bueno, si a la fecha rechazan usar una “plataforma digital” que les propuso el Grupo Aeroportuario para evitar la intermediación y “jineteo” de los dineros cobrados a los pasajeros, quién sabe si los líderes quieran mejorar los precios al público.

Total, ya están acostumbrados a cobros exagerados.

Ariadna Montiel y el caso Olga Lucia Romero. El caso de doña Estela Romero Brigas ya saltó desde la indignación en amplios sectores de la población de Tehuacán y Puebla —trabajadores y empleados de Avícola Tehuacán, pequeñas empresarias y empresarios, religiosos y clase política— hasta el escritorio de la recién designada presidenta de Morena, Ariadna Montiel. Doña Estela está gravemente enferma —en cama, casi sin querer comer, con asistencia de oxígeno y con nervios alterados— luego de que su sobrina, Olga Lucía Monina Romero Garci-Crespo (que también usa el apellido Caballero) instrumentó su arresto el pasado 9 de abril con un aparatoso operativo de detención cual si la anciana de 92 años fuera una peligrosa narcotraficante.

No es un secreto que Monina Romero (o Caballero), como representante en Puebla de Morena, aspira ser candidata a la alcaldía de Tehuacán… esperando contar para ello con la herencia que sólo le corresponde a doña Estela, o sea, con la segunda empresa productora de huevo y pollo a nivel nacional en sus manos.

Grupos de activistas poblanos ya solicitan la salida de la fiscal de la entidad, Idamis Pastor, por el abuso de poder contra una adulta mayor que para favorecer a Monina, usa fuerzas armadas, Guardia Nacional y policías ministeriales. Además, varios morenistas poblanos han manifestado que con Monina como candidata, perderán Tehuacán.

Acapulco, sospechas para Nao Living. El desarrollo inmobiliario Nao Living está bajo la mirada, no precisamente por su privilegiada ubicación en Acapulco Diamante, sino por señalamientos de fraude por parte de sus propios clientes.

Impulsado por los desarrolladores Isaac Steiner Aizenman (Frondoso Grupo Inmobiliario), José Assa Masri (INMOFIN) y Marcos Sasson, junto con FGI Desarrollos Eolo, Promociones y Construcciones Lomas Altas, el proyecto comenzó como “Avento”…, nombre bajo el cual hubo sospecha de operaciones de compra-venta opacas.

Mientras en algunos casos el cambio de identidad suele tratarse de una estrategia comercial, aquí las investigaciones por autoridades estatales (y que no se descarta se eleven a nivel federal) temen una posible doble comercialización y la existencia de compromisos previos no resueltos.

En enero de este año se planteó una salida conciliatoria con los compradores hoy quejosos: la entrega de una nueva unidad sujeta al cumplimiento de acuerdos legales; empero a falta de avances han sido promovidas acciones para reparación del daño y solicitud de medidas cautelares sobre el proyecto y sus activos.

Lo triste es que mientras Acapulco busca levantarse, el caso de Nao Living sucede en un contexto de incertidumbre de trazabilidad en proyectos inmobiliarios en destinos turísticos.

Dos Bocas, paralizada. Hablando de Rocío Nahle, la explosión de 141% anualizado en la importación de gasolina y diésel en el primer trimestre de este año revela la endeble situación de Pemex Transformación Industrial (TRI) —ahora a cargo de Carlos Lechuga— no sólo le “cascabelean” las antiguas refinerías que enfrentan accidentes industriales relevantes, sino que “la joya de la corona”, Dos Bocas, o sea el orgullo de Andrés Manuel López, está paralizada desde el 10 de abril pasado cuando se incendió.

Aunque la paraestatal a cargo de Víctor Rodríguez omite la información sobre el daño, las versiones independientes aseguran que la Torre Tres de Destilación de la Planta de Coquización sufrió daño estructural tras el incendio, por lo que deberá ser sustituida; además, que en la revisión en los sistemas de ductos, válvulas y desagües se hallaron “sorpresitas” amén de la carencia de suministro eléctrico externo.

¿En cuánto saldrá el chistecito? Dicen que, por lo bajo, serán unos 500 millones de dólares adicionales a una refinería que costó tres veces más de lo presupuestado.