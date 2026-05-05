› Y ni cuentas tiene ahí

Fue el diputado Ricardo Monreal quien salió a aclarar que es falsa la versión difundida por algunas voces anti 4T en el sentido de que supuestamente le habían congelado alguna cuenta bancaria. “A lo largo de mi trayectoria como servidor público, en distintas ocasiones se han emitido afirmaciones falsas respecto a mis tareas, pero al ser carentes de veracidad no las aclaro. Sin embargo, en los últimos tres días surgió en redes sociales información sobre un supuesto bloqueo de la UIF a una cuenta de HSBC a mi nombre. Al respecto y por tratarse de un asunto delicado, debo ser categórico: es totalmente falso. No tengo cuentas en ese banco y nunca he tenido bloqueo bancario alguno. Me conduzco con legalidad y actúo con honestidad en todas mis funciones. La calumnia y la mentira no pueden permitirse ni querer convertirlas en éxito electorero”, escribió en las redes. Con esas líneas, nos dicen, el titular de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro desactivó a quienes pretendían abrirle un frente en medio de la crisis provocada por el caso de Rubén Rocha Moya.

› Espaldarazo a gobernadora

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En la conferencia de prensa que celebró ayer el Gabinete de Seguridad en Sinaloa, donde el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con los titulares de Marina, Raymundo Morales, y Defensa, Ricardo Trevilla, se mandaron señales de que el Gobierno federal no ha bajado la guardia en las acciones que ha desplegado para mejorar la seguridad en esa entidad, más en un contexto que requiere certezas de un mando firme tras la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya y la designación, en su lugar, de Yeraldine Bonilla. La gobernadora interina recibió todo el respaldo de las fuerzas del orden con un mensaje de calma. “El Gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de los sinaloenses”, dijo García Harfuch, en un acto en el que también se informó del despliegue vigente de más de 13 mil 300 elementos —acompañados de 2 mil vehículos y 48 aeronaves— que participan en el combate al crimen en territorio sinaloense.

› Presidenta eleva exigencia

Puede que las reuniones de Gabinete sean comunes y necesarias en la dinámica del Gobierno federal y de cualquier gestión. Sin embargo, nos hacen ver que la más reciente que tuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum con su equipo ocurre en momentos en los que la función pública está bajo el escrutinio constante por los señalamientos contra algunos funcionarios. De ahí que suene muy necesaria la petición que hizo la mandataria a sus colaboradores. En palabras del titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, que estuvo ahí, la Jefa de Estado llamó a poner más empeño en las tareas de cada uno, que se hagan más visibles a través de resultados y contacto con la gente en territorio. De acuerdo con el mismo Regino, aquella reunión a puerta cerrada en Palacio Nacional, ayer, también sirvió para que la Presidenta diera un ultimátum a quienes todavía están deshojando la margarita sobre si buscarán ser candidatas o candidatos en 2027, a ellos, dijo Adelfo, pidió que definan bien sus prioridades pues eso de andar dobleteando no está permitido en su administración, quien quiera aparecer en la boleta el próximo año debe separarse de su cargo. No hay de otra.

› El misterio de los relegados de Morena

Quien sí necesitó salir a aclarar que no es ningún apestado en su partido fue el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña, porque todo el mundo notó que en el Consejo Nacional que celebró esa fuerza política el pasado domingo él se tuvo que sentar en la última fila, muy lejos del foco del relevo en el mando guinda. Y, como muchas personas coincidirán, en la esfera política todos los detalles cuentan y ofrecen lecturas, en algunos casos, bastante reveladoras, el legislador salió al paso para contener el aluvión de críticas. “A Noroña lo mandaron a las filas de atrás. Pues, no”, dijo durante su habitual charla vespertina de video. Lo que pasó fue que aun cuando se asignaron lugares para senadores como él, pues no faltó quien no respetara su silla. “Y entonces yo me fui más atrás”. Aun con eso, Noroña no dejó de exigir a los encargados de organizar estos eventos de cuidar esas cosas que dejan expuestos al escarnio a gente como él o como a su compañero, el diputado federal Arturo Ávila, a quien también se le relegó al colofón de tan importante evento. Uf.

› Que Grecia sí va

Pues ya para nadie fue una sorpresa, pero es oficial: la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, sí buscará la candidatura al gobierno de su estado en los comicios del próximo año. Nos dicen que lo interesante de esta decisión ya no fue precisamente la formalización de sus intenciones, sino la evolución de su discurso, que pasó de la ambigüedad —en la que los de su Movimiento del Sombrero la candidateaban sin que ella dijera algo claro— a decir, ahora sí sin tapujos, que está lista para ser opción política, para gobernar la entidad y hasta para borrar del mapa al partido oficial entre las preferencias de las y los michoacanos. También ha sido muy relevante que —ya entrada en gastos— la edil comentó que aun cuando “son ligas mayores”, podría incluso considerar su participación en las elecciones presidenciales de 2030. “¿Por qué no soñar con llegar a ese lugar y cambiar las cosas en México?”, una alternativa que, comentan, después de todo ha formado parte de las apuestas de su proyecto, pues hay que recordar que ella misma llegó a decir que si su esposo, Carlos Manzo, no hubiera sido asesinado el pasado 1 de noviembre, habría llegado sin problema a Palacio Nacional.

› Pistas de la elección judicial

Nos comparten que aquello que no hace mucho representó un problema gordo para alcanzar consensos entre legisladores —la elección pendiente del Poder Judicial— ya no será razón de conflicto político, pues en las Cámaras del Congreso se perfila un acuerdo para que estos comicios se recorran hacia 2028 y no se empalmen con los procesos locales y federales de 2027, como se planteó de manera inicial desde el Gobierno federal. De esto ya se estaría haciendo cargo la mayoría morenista con una propuesta de aplazamiento de los diputados de la 4T Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez y Alfredo Vázquez, la cual será formalmente discutida en un periodo extraordinario de sesiones, donde —más que debatir— el chiste será aprobar, ya que, además, el Poder Legislativo tiene el tiempo bien medido en este asunto, pues la ley marca que ya no puede haber cambios en materia electoral antes del 1 de junio. Quedamos atentos.