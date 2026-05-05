› Que Grecia sí va

Pues ya para nadie fue una sorpresa, pero es oficial: la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, sí buscará la candidatura al gobierno de su estado en los comicios del próximo año. Nos dicen que lo interesante de esta decisión ya no fue precisamente la formalización de sus intenciones, sino la evolución de su discurso, que pasó de la ambigüedad —en la que los de su Movimiento del Sombrero la candidateaban sin que ella dijera algo claro— a decir, ahora sí sin tapujos, que está lista para ser opción política, para gobernar la entidad y hasta para borrar del mapa al partido oficial entre las preferencias de las y los michoacanos. También ha sido muy relevante que —ya entrada en gastos— la edil comentó que aun cuando “son ligas mayores”, podría incluso considerar su participación en las elecciones presidenciales de 2030. “¿Por qué no soñar con llegar a ese lugar y cambiar las cosas en México?”, una alternativa que, comentan, después de todo ha formado parte de las apuestas de su proyecto, pues hay que recordar que ella misma llegó a decir que si su esposo, Carlos Manzo, no hubiera sido asesinado el pasado 1 de noviembre, habría llegado sin problema a Palacio Nacional.