› Espaldarazo a gobernadora

En la conferencia de prensa que celebró ayer el Gabinete de Seguridad en Sinaloa, donde el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con los titulares de Marina, Raymundo Morales, y Defensa, Ricardo Trevilla, se mandaron señales de que el Gobierno federal no ha bajado la guardia en las acciones que ha desplegado para mejorar la seguridad en esa entidad, más en un contexto que requiere certezas de un mando firme tras la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya y la designación, en su lugar, de Yeraldine Bonilla. La gobernadora interina recibió todo el respaldo de las fuerzas del orden con un mensaje de calma. “El Gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de los sinaloenses”, dijo García Harfuch, en un acto en el que también se informó del despliegue vigente de más de 13 mil 300 elementos —acompañados de 2 mil vehículos y 48 aeronaves— que participan en el combate al crimen en territorio sinaloense.