› Pistas de la elección judicial

Nos comparten que aquello que no hace mucho representó un problema gordo para alcanzar consensos entre legisladores —la elección pendiente del Poder Judicial— ya no será razón de conflicto político, pues en las Cámaras del Congreso se perfila un acuerdo para que estos comicios se recorran hacia 2028 y no se empalmen con los procesos locales y federales de 2027, como se planteó de manera inicial desde el Gobierno federal. De esto ya se estaría haciendo cargo la mayoría morenista con una propuesta de aplazamiento de los diputados de la 4T Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez y Alfredo Vázquez, la cual será formalmente discutida en un periodo extraordinario de sesiones, donde —más que debatir— el chiste será aprobar, ya que, además, el Poder Legislativo tiene el tiempo bien medido en este asunto, pues la ley marca que ya no puede haber cambios en materia electoral antes del 1 de junio. Quedamos atentos.

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