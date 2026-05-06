Invoca nacionalismo ante la presión externa

El titular de la Defensa, Ricardo Trevilla, ayer en el aniversario de la Batalla de Puebla.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que la Batalla de Puebla representa “el símbolo máximo de defensa de nuestra soberanía nacional” y vinculó esa fecha con la protesta de bandera de 31 mil soldados del Servicio Militar Nacional y poco más de 800 mujeres voluntarias durante la ceremonia por el 164 aniversario de la gesta del 5 de mayo.

Durante el acto encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, en su carácter de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Trevilla Trejo sostuvo que el hecho histórico de 1862 marcó un punto de cohesión para el país “el Ejército de Oriente, comandado por el ilustre general Ignacio Zaragoza, derrotó al ejército francés. El más poderoso de la época”, señaló ante autoridades federales, militares y representantes acreditados en México.

A la ceremonia acudieron Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva del Senado; el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

El Dato: La Presidenta colocó una ofrenda floral en homenaje a los héroes que dieron su vida en 1862 contra el ejército francés y presenció una representación de la gesta heroica.

Recordó que, desde 1959, la protesta de bandera de los jóvenes del Servicio Militar Nacional (SMN) ocurre cada 5 de mayo. De acuerdo con su mensaje, esa obligación ciudadana mantiene un vínculo directo con la memoria de la Batalla de Puebla y con la preparación cívica de la población.

“El nacionalismo mexicano se originó desde nuestra Independencia y tuvo un gran impulso en la gesta heroica de 1847”, expresó el titular de Defensa. Después, apuntó que “aquel episodio permitió encarar con unidad nacional la batalla del 5 de mayo de 1862”.

El general secretario, dijo que el SMN cambió en la actual administración a un enfoque social e integral. Indicó que el programa busca fortalecer en la juventud “la disciplina, la responsabilidad social, los valores y virtudes, el respeto a los derechos humanos, patriotismo y identidad nacional y, sobre todo, el amor a México”.

La Defensa redujo el periodo de adiestramiento del servicio militar de 44 a 13 sesiones sabatinas, programadas en dos escalones a partir de este año, con el propósito de apoyar a jóvenes incorporados al sector laboral. Trevilla Trejo agregó que el contenido temático incluye civismo, legislación, ética militar, derechos humanos, derecho internacional humanitario, protección civil y Plan DN-III-E.

13 sesiones sabatinas es el programa actual del SMN

Además, el programa incorporó pláticas sobre cultura de seguridad nacional, sistema educativo militar, prevención del suicidio, adicciones y conductas de riesgo. El titular de la Defensa recordó que, en el año 2000, mujeres mexicanas participaron como voluntarias en el SMN.

Trevilla Trejo dirigió el tramo final de su mensaje a los jóvenes del SMN y a las mujeres voluntarias, a quienes recordó que ya forman parte de los más de siete millones de mexicanos que conforman las reservas “para responder a cualquier amenaza” que enfrente el país.

“A ustedes les corresponde enarbolar nuestra bandera y afrontar los nuevos retos y desafíos de la patria con la misma determinación y entereza que lo hicieron aquellos valientes mexicanos del Ejército de Oriente”, expresó al vincular su protesta con la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía nacional

Trevilla Trejo también les pidió a los cadeetes aprovechar los conocimientos de su adiestramiento para aplicarlos “en beneficio del pueblo de México”.

El funcionario federal enfatizó a los jóvenes la relevancia de mantener el compromiso con la patria: “México necesita de jóvenes leales y honorables, con principios y valores, que sigan guiando con honor su rumbo hacia mejores horizontes”.