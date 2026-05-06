Ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo nos gobernamos: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum elevó el mensaje de soberanía durante la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla y acusó que, a lo largo de la historia, sectores conservadores han buscado apoyo extranjero para someter al país. “Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”, afirmó.

Ante el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, la mandataria sostuvo que la independencia de México se construyó frente a invasiones externas y “traiciones internas” de quienes, desde el conservadurismo, “han apostado por someter al pueblo y entregar a la patria”.

El Dato: Como parte de la conmemoración del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, la Presidenta colocó una ofrenda floral en el mausoleo del general Ignacio Zaragoza.

DE IZQ. a der.: Ricardo Trevilla, Alejandro Armenta, Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez y Raymundo Pedro Morales. ı Foto: Cuartoscuro

Durante su discurso, Sheinbaum Pardo trasladó la referencia de la intervención francesa al debate político actual y lanzó una advertencia contra quienes, según dijo, buscan respaldo fuera del país.

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“A esos que buscan la intervención extranjera en México, a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia, a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México, a ellos les decimos con verdad y justicia que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota”, señaló.

Además, dirigió el mensaje a quienes reivindican la conquista, subestiman al pueblo o esperan una postura de subordinación del Gobierno mexicano ante presiones externas. “A quienes reviven La Conquista como salvación, creen que el pueblo es tonto, buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota moral. A quienes piensan que la Presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”, reafirmó.

120 carros terrestres desfilaron por el 164 aniversario

Frente a las presiones recientes de Estados Unidos, Sheinbaum Pardo recurrió al antecedente histórico de la intervención francesa para colocar la relación bilateral en un terreno distinto: el de cooperación y respeto a la soberanía.

Desde esa lectura, presentó el vínculo entre Benito Juárez y Abraham Lincoln como uno de los momentos más relevantes entre ambos países, por el reconocimiento estadounidense a la República mexicana y el respaldo al gobierno juarista ante una amenaza extranjera.

Extendió el mensaje a cualquier gobierno extranjero y colocó la soberanía como límite; retomó la Batalla de Puebla como símbolo de defensa nacional.

Recordó que el 5 de mayo de 1862 un ejército integrado en buena parte por hombres del pueblo se enfrentó al ejército francés, considerado entonces uno de los más poderosos del mundo, bajo el mando de Ignacio Zaragoza.

31 mil 247 soldados del servicio militar tomaron protesta

También destacó el papel de Ignacio Zaragoza y del Ejército de Oriente en Puebla. Citó el mensaje que el general dirigió a sus tropas un día antes de la batalla. “Vais a pelear por un objeto sagrado. Vais a pelear por la patria”, recordó.

Sheinbaum llevó el cierre del discurso al terreno simbólico de la historia nacional. Tras reivindicar la libertad, la independencia y la soberanía como principios irrenunciables, afirmó que México está dispuesto a defenderlos ante cualquier presión externa.

La Presidenta tomó protesta a 31 mil soldados del Servicio Militar Nacional y a cerca de 800 mujeres voluntarias, a quienes llamó a no olvidar la lucha del 5 de mayo de 1862 como recordatorio de que la historia de México está marcada por la resistencia ante las invasiones extranjeras y las traiciones internas que desde el conservadurismo han apostado por someter al pueblo y a la patria.

El mensaje final quedó enmarcado en una consigna histórica que atribuyó a Vicente Guerrero: “La patria es primero”.

Armenta cierra filas con el Ejecutivo

› Por Elizabeth Hernández

EL GOBERNADOR de Puebla, Alejandro Armenta Mier, convirtió la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo en un mensaje de respaldo político a la Presidenta Claudia Sheinbaum y en una defensa de la soberanía nacional. Durante su discurso, el mandatario afirmó que México acepta cooperación internacional, pero no intervenciones ni decisiones impuestas desde otros países.

“México no es colonia, México no es protectorado y México no acepta intervenciones”, afirmó, en uno de los pasajes más duros de su discurso. Desde Puebla, el gobernador utilizó la conmemoración para enlazar la derrota del ejército francés con las advertencias actuales contra cualquier presión extranjera sobre decisiones que, sostuvo, corresponden sólo al pueblo y a las instituciones mexicanas.

Además, recordó que en 1862, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, el país enfrentó al ejército francés, una de las fuerzas militares más poderosas de su época. También sostuvo que la batalla no comenzó en el campo militar, sino con intentos previos de sectores conservadores por buscar apoyo extranjero.

Para reforzar esa idea, mencionó como ejemplo a José María Gutiérrez, quien en 1840 propuso sustituir la República por una monarquía; a Miguel Miramón, quien viajó a Europa en 1861 para pedir respaldo político y militar, y la comisión conservadora que en 1863 ofreció la corona a Maximiliano de Habsburgo en el Castillo de Miramar.

También aludió al despojo territorial que sufrió México en el siglo XIX y a proyectos que planteaban un protectorado extranjero al sur del río Bravo.

El gobernador sostuvo que el 5 de Mayo no representa sólo una conmemoración militar, sino una lección sobre la defensa del país.

También citó el artículo 40 constitucional y remarcó que México tiene instituciones propias, poderes legítimos y un destino que corresponde decidir sólo a sus ciudadanos. Afirmó que el derecho internacional descansa en la igualdad jurídica de los estados, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

“Cooperación sí, subordinación no”, sostuvo. El gobernador afirmó que Puebla respalda “absolutamente” a la mandataria porque, dijo, su postura combina apertura al diálogo internacional con una defensa firme de la soberanía nacional.

Subrayó que la cooperación entre países no puede convertirse en un pretexto para vulnerar a México ni para colocar decisiones internas bajo influencia extranjera. Hacia el cierre, afirmó que la soberanía también se expresa en derechos laborales, mejora salarial, combate a la pobreza y reducción de la desigualdad.

Invoca nacionalismo ante la presión externa

› Por Elizabeth Hernández

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que la Batalla de Puebla representa “el símbolo máximo de defensa de nuestra soberanía nacional” y vinculó esa fecha con la protesta de bandera de 31 mil soldados del Servicio Militar Nacional y poco más de 800 mujeres voluntarias durante la ceremonia por el 164 aniversario de la gesta del 5 de mayo.

Durante el acto encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, en su carácter de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Trevilla Trejo sostuvo que el hecho histórico de 1862 marcó un punto de cohesión para el país “el Ejército de Oriente, comandado por el ilustre general Ignacio Zaragoza, derrotó al ejército francés. El más poderoso de la época”, señaló ante autoridades federales, militares y representantes acreditados en México.

A la ceremonia acudieron Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva del Senado; el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

El Dato: La Presidenta colocó una ofrenda floral en homenaje a los héroes que dieron su vida en 1862 contra el ejército francés y presenció una representación de la gesta heroica.

Recordó que, desde 1959, la protesta de bandera de los jóvenes del Servicio Militar Nacional (SMN) ocurre cada 5 de mayo. De acuerdo con su mensaje, esa obligación ciudadana mantiene un vínculo directo con la memoria de la Batalla de Puebla y con la preparación cívica de la población.

“El nacionalismo mexicano se originó desde nuestra Independencia y tuvo un gran impulso en la gesta heroica de 1847”, expresó el titular de Defensa. Después, apuntó que “aquel episodio permitió encarar con unidad nacional la batalla del 5 de mayo de 1862”.

El general secretario, dijo que el SMN cambió en la actual administración a un enfoque social e integral. Indicó que el programa busca fortalecer en la juventud “la disciplina, la responsabilidad social, los valores y virtudes, el respeto a los derechos humanos, patriotismo y identidad nacional y, sobre todo, el amor a México”.

La Defensa redujo el periodo de adiestramiento del servicio militar de 44 a 13 sesiones sabatinas, programadas en dos escalones a partir de este año, con el propósito de apoyar a jóvenes incorporados al sector laboral. Trevilla Trejo agregó que el contenido temático incluye civismo, legislación, ética militar, derechos humanos, derecho internacional humanitario, protección civil y Plan DN-III-E.

13 sesiones sabatinas es el programa actual del SMN

El titular de la Defensa, Ricardo Trevilla, ayer en el aniversario de la Batalla de Puebla. ı Foto: Especial

Además, el programa incorporó pláticas sobre cultura de seguridad nacional, sistema educativo militar, prevención del suicidio, adicciones y conductas de riesgo. El titular de la Defensa recordó que, en el año 2000, mujeres mexicanas participaron como voluntarias en el SMN.

Trevilla Trejo dirigió el tramo final de su mensaje a los jóvenes del SMN y a las mujeres voluntarias, a quienes recordó que ya forman parte de los más de siete millones de mexicanos que conforman las reservas “para responder a cualquier amenaza” que enfrente el país.

“A ustedes les corresponde enarbolar nuestra bandera y afrontar los nuevos retos y desafíos de la patria con la misma determinación y entereza que lo hicieron aquellos valientes mexicanos del Ejército de Oriente”, expresó al vincular su protesta con la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía nacional

Trevilla Trejo también les pidió a los cadeetes aprovechar los conocimientos de su adiestramiento para aplicarlos “en beneficio del pueblo de México”.

El funcionario federal enfatizó a los jóvenes la relevancia de mantener el compromiso con la patria: “México necesita de jóvenes leales y honorables, con principios y valores, que sigan guiando con honor su rumbo hacia mejores horizontes”.

Brugada señala a ultraderecha extranjera

› Por Jonathan Castro

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la derecha en México está “moralmente derrotada” por impulsar los intereses extranjeros, así como por arropar a políticos de la ultraderecha española, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, España, Isabel Díaz Ayuso.

En conferencia, la mandataria capitalina cuestionó el mensaje ofrecido por la política española el lunes pasado en el Frontón México, donde defendió La Conquista Española y la instauración de la lengua y el catolicismo.

“Es muy importante decir que, para nosotros, los pueblos originarios, la cultura indígena, los grupos indígenas, son la reserva moral en este país”, sostuvo.

El Tip: Pedro Miguel Arce presentó una solicitud formal ante el INBA para exhumar a Hernán Cortés y se entregue a España.

Y agregó “Por supuesto que los reivindicamos; por supuesto que para nosotros son muy importantes los indígenas. Y me parece muy grave, que en pleno siglo XXI, vengan a decirnos que lo que pasó, no pasó. Y que todo lo que pudo haber acontecido en el periodo de La Conquista, el genocidio y la barbarie, hoy traten de desaparecerlo, pues me parece que no”.

Díaz Ayuso estuvo acompañada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien ha calificado a la española como “valiente”.

Rechazó los comentarios hechos en el evento del Frontón México y señaló que ni el país, ni la capital, los comparten: “rechazamos lo sucedido, los comentarios y la visión”.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada ı Foto: Especial

La Jefa de Gobierno criticó el acercamiento de políticos de derecha de México y la capital, con Díaz Ayuso, así como el respaldo que brindan para que otras naciones intervengan en el país. Destacó que, desde 2018 en que triunfó Morena, la nación ha sido ejemplo para otros países.

“Tenemos una derecha nacional, democrática y moralmente derrotada; que se está haciendo, que ha coincidido con intereses extranjeros. Y una ultraderecha internacional que busca frenar la transformación de nuestro país”, dijo.

Señaló que “México, el Gobierno de la Transformación, ha sido inspiración de millones de personas en el mundo, que ven como una alternativa, lo que está ocurriendo en el país”.