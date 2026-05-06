Brugada señala a ultraderecha extranjera

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la derecha en México está “moralmente derrotada” por impulsar los intereses extranjeros, así como por arropar a políticos de la ultraderecha española, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, España, Isabel Díaz Ayuso.

En conferencia, la mandataria capitalina cuestionó el mensaje ofrecido por la política española el lunes pasado en el Frontón México, donde defendió La Conquista Española y la instauración de la lengua y el catolicismo.

“Es muy importante decir que, para nosotros, los pueblos originarios, la cultura indígena, los grupos indígenas, son la reserva moral en este país”, sostuvo.

El Tip: Pedro Miguel Arce presentó una solicitud formal ante el INBA para exhumar a Hernán Cortés y se entregue a España.

Y agregó “Por supuesto que los reivindicamos; por supuesto que para nosotros son muy importantes los indígenas. Y me parece muy grave, que en pleno siglo XXI, vengan a decirnos que lo que pasó, no pasó. Y que todo lo que pudo haber acontecido en el periodo de La Conquista, el genocidio y la barbarie, hoy traten de desaparecerlo, pues me parece que no”.

Díaz Ayuso estuvo acompañada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien ha calificado a la española como “valiente”.

Rechazó los comentarios hechos en el evento del Frontón México y señaló que ni el país, ni la capital, los comparten: “rechazamos lo sucedido, los comentarios y la visión”.

La Jefa de Gobierno criticó el acercamiento de políticos de derecha de México y la capital, con Díaz Ayuso, así como el respaldo que brindan para que otras naciones intervengan en el país. Destacó que, desde 2018 en que triunfó Morena, la nación ha sido ejemplo para otros países.

“Tenemos una derecha nacional, democrática y moralmente derrotada; que se está haciendo, que ha coincidido con intereses extranjeros. Y una ultraderecha internacional que busca frenar la transformación de nuestro país”, dijo.

Señaló que “México, el Gobierno de la Transformación, ha sido inspiración de millones de personas en el mundo, que ven como una alternativa, lo que está ocurriendo en el país”.