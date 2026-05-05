› Y ni cuentas tiene ahí

Fue el diputado Ricardo Monreal quien salió a aclarar que es falsa la versión difundida por algunas voces anti 4T en el sentido de que supuestamente le habían congelado alguna cuenta bancaria. “A lo largo de mi trayectoria como servidor público, en distintas ocasiones se han emitido afirmaciones falsas respecto a mis tareas, pero al ser carentes de veracidad no las aclaro. Sin embargo, en los últimos tres días surgió en redes sociales información sobre un supuesto bloqueo de la UIF a una cuenta de HSBC a mi nombre. Al respecto y por tratarse de un asunto delicado, debo ser categórico: es totalmente falso. No tengo cuentas en ese banco y nunca he tenido bloqueo bancario alguno. Me conduzco con legalidad y actúo con honestidad en todas mis funciones. La calumnia y la mentira no pueden permitirse ni querer convertirlas en éxito electorero”, escribió en las redes. Con esas líneas, nos dicen, el titular de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro desactivó a quienes pretendían abrirle un frente en medio de la crisis provocada por el caso de Rubén Rocha Moya.