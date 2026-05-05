› Presidenta eleva exigencia

Puede que las reuniones de Gabinete sean comunes y necesarias en la dinámica del Gobierno federal y de cualquier gestión. Sin embargo, nos hacen ver que la más reciente que tuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum con su equipo ocurre en momentos en los que la función pública está bajo el escrutinio constante por los señalamientos contra algunos funcionarios. De ahí que suene muy necesaria la petición que hizo la mandataria a sus colaboradores. En palabras del titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, que estuvo ahí, la Jefa de Estado llamó a poner más empeño en las tareas de cada uno, que se hagan más visibles a través de resultados y contacto con la gente en territorio. De acuerdo con el mismo Regino, aquella reunión a puerta cerrada en Palacio Nacional, ayer, también sirvió para que la Presidenta diera un ultimátum a quienes todavía están deshojando la margarita sobre si buscarán ser candidatas o candidatos en 2027, a ellos, dijo Adelfo, pidió que definan bien sus prioridades pues eso de andar dobleteando no está permitido en su administración, quien quiera aparecer en la boleta el próximo año debe separarse de su cargo. No hay de otra.