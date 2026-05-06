Se cedió a la mejor condición para México, señala Sheinbaum tras reconocimiento de EU al AIFA

El acuerdo por medio del cual Estados Unidos aceptó reconocer al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en medio de las sanciones aéreas que interpuso meses atrás, representa la mejor condición a la que se pudo ceder, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este inicio de semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informaron sobre los acuerdos alcanzados con el Departamento de Transporte estadounidense, en el cual se consiguió el reconocimiento del AIFA como parte integral de la oferta de Zona Metropolitana del Valle de México.

“Asimismo, se convino avanzar en la inclusión de dicho aeropuerto en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y habrá un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo”, notificaron las dependencias.

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Al respecto, la mandataria recordó la sanción impuesta por el Departamento del Transporte, con la que se revocaron 13 rutas de aerolíneas mexicanas.

Conferencia de Claudia Sheinbaum. ı Foto: Gobierno de México.

Dicha medida fue tomada por inconformidad con el decreto emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para redirigir los vuelos de carga al AIFA, a causa de la saturación que ya enfrentaba el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Remarcó que estos meses se insistió en que ambos aeropuertos fueran reconocidos, lo cual ahora se consiguió.

“Nosotros estuvimos ahí permanentemente diciendo: ‘No, queremos que se reconozcan los dos aeropuertos de la Ciudad de México en el acuerdo que tenemos’. Y el acuerdo habla del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de cómo se va a reconocer dentro del acuerdo al AIFA. Bueno, es un acuerdo bueno”, dijo.

Comentó que lo ideal habría sido alcanzar mejores términos, pero en este caso se aceptó el mejor acuerdo hasta ahora posible.

“A lo mejor hubiéramos querido algo mejor, pero cuando hay una negociación se busca siempre sin ceder la mejor condición para México. Entonces se firmó un acuerdo”, dijo.

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MSL