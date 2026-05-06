Primer Simulacro Nacional moviliza a 37 millones de personas en todo el país

Más de 37 millones de personas participaron en el Primer Simulacro Nacional 2026, realizado a las once de la mañana de este miércoles en las 32 entidades del país, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). El ejercicio registró 167 mil 810 inmuebles y presencia en 2 mil 421 municipios, como parte de las actividades por el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.

En 21 estados, la hipótesis principal planteó un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero. Las demás entidades desarrollaron escenarios preventivos por incendios, tsunamis, huracanes, inundaciones, colapso de estructuras y amenazas múltiples, de acuerdo con los riesgos propios de cada región.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, detalló que las autoridades activaron 23 mil altavoces públicos en zonas de alta sismicidad, entre ellas Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca. También reportó el uso del sistema de alertamiento masivo en teléfonos celulares, con alcance en más de 87 millones de dispositivos móviles.

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Participan 37 millones de personas en el primer #SimulacroNacional2026. https://t.co/0vUejnBj7a pic.twitter.com/gqg7qlliB0 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 6, 2026

Además de la alerta sonora, la CNPC reportó la activación del sistema de alertamiento masivo en teléfonos celulares, con alcance en más de 87 millones de dispositivos móviles. De acuerdo a Velázquez Alzúa, la señal tuvo más del 95 por ciento de efectividad en todo el territorio nacional durante este primer ejercicio.

Para el operativo, el Estado mexicano reportó una fuerza de tarea de 770 mil 166 elementos especializados de distintas instituciones, además de 21 mil 687 vehículos terrestres y 466 aeronaves. La infraestructura hospitalaria contempló 2 mil 955 unidades médicas, con más de 105 mil camas disponibles para una eventual emergencia.

Velázquez Alzúa afirmó que el simulacro forma parte de las acciones prioritarias instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para medir la capacidad de respuesta institucional y reforzar la prevención entre la ciudadanía.

Al cierre del ejercicio, la coordinadora reconoció la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, brigadistas, voluntarios y población civil. “México es hoy un país más preparado, con una visión de gestión integral del riesgo que pone a las personas en el centro”, señaló.

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MSL