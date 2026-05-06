Canal Once tiene nueva señal en Cancún

La señal de Canal Once ya está disponible en Cancún a través del canal 11.1, lo que permitirá que más de 1.2 millones de habitantes accedan de manera gratuita a su programación cultural, educativa y de entretenimiento.

Esta expansión, realizada en colaboración con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), marca un paso estratégico para fortalecer la presencia de la televisora en la Península de Yucatán y reducir las brechas en el acceso a contenidos de calidad.

Con la incorporación de la señal XHPBCN-TDT, Canal Once aprovecha las ventajas de la Televisión Digital Terrestre (TDT) para ofrecer una mejor calidad de transmisión y ampliar su alcance en una de las regiones con mayor crecimiento poblacional y turístico del país.

De esta manera, Canal Once consolida su presencia territorial y reafirma su vocación de servicio público, al acercar contenidos que impulsan la educación, la cultura y el desarrollo social en México.

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FGR