Canal Once celebra 67 años al aire con más cobertura, nuevos contenidos y visión multiplataforma

En el marco de su 67 Aniversario, Canal Once refrendó su compromiso como referente de la televisión pública en México, consolidando su crecimiento institucional, ampliando su cobertura nacional y renovando su oferta de contenidos.

Durante la ceremonia conmemorativa, la directora de Canal Once, Renata Turrent Hegewisch, señaló que este aniversario “representa mucho más que el paso del tiempo; representa la permanencia de un proyecto público que ha acompañado la vida cultural, educativa e informativa de México durante más de seis décadas”.

Fundado el 2 de marzo de 1959 en el Instituto Politécnico Nacional, el canal destacó que hoy es una institución más sólida y eficiente, que a partir del 2025 contamos con 30 estaciones propias en operación —diez más que al inicio del periodo—, lo que ha permitido incrementar su cobertura en señal abierta y Alta Definición, además de mantener presencia en las 32 entidades del país a través de sistemas de televisión de paga.

En su intervención, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, subrayó el papel estratégico de la televisora pública en la formación ciudadana al señalar que “las y los mexicanos tienen en Canal Once una fuente segura de información. Canal 11 atiende al pensamiento crítico, a la conciencia histórica, a la sensibilidad artística, a la interculturalidad, al humanismo y a la responsabilidad social, condiciones para que una persona se reconozca como protagonista de su tiempo”.

La programación se articula en torno a cuatro ejes: soberanía, dignidad popular, identidad nacional y democracia, integrando análisis, divulgación científica, cultura, cine y deporte, con un impulso renovado a formatos como el documental y la ficción.

Además, Canal Once ya no vive únicamente en la señal abierta: vive en la aplicación Once+, en YouTube, en redes sociales, en contenidos bajo demanda y en transmisiones digitales que nos permiten llegar a nuevas generaciones, sin abandonar nuestras audiencias históricas.

A 67 años de su fundación, Canal Once reafirma su vocación pública y su compromiso con una televisión cultural, educativa y cercana a las audiencias.

JVR