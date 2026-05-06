‘Si no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos’, dice Trump sobre el combate al narco en México

El Presidente Donald Trump aseguró que si el Gobierno de México no cumple con la labor de atacar el tráfico de drogas a través de la vía terrestre, Estados Unidos hará el trabajo por sí mismo, tal como lo ha hecho con los bombardeos en contra de supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico.

Durante un evento para celebrar el Día de las Madres, Donald Trump presumió los ataques contra las supuestas narcolanchas que han dejado más de 190 personas muertas desde mediados de 2025 y que según él ha logrado disminuir el tráfico marítimo de drogas.

“El tráfico de drogas por vía marítima ha disminuido un 97 por ciento, y ahora hemos comenzado la fase terrestre, que es mucho más sencilla”, dijo Donald Trump rodeado de madres militares dentro de la Casa Blanca.

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“Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, sostuvo Donald Trump.

Desde el año pasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado las ofertas de Trump para enviar tropas militares estadounidenses a territorio mexicano para atacar blancos de los cárteles de las drogas.

Al publicar la edición 2026 de la Estrategia Antiterrorismo de EU, la Casa Blanca advirtió esta mañana estar lista para tomar acciones unilaterales en contra de los cárteles del narcotráfico ubicados en el continente americano especialmente en los países en donde existan Gobiernos “cómplices” de dichas organizaciones.

🔴#Ahora | “Si no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, dice Donald Trump sobre el combate al narcotráfico.



El presidente de EU reafirmó que enfrentará el tráfico de drogas con fuerza terrestre, lo que provocará “quejas” de algunas personas de México y otros lugares.… pic.twitter.com/SY0v0mFA1S — Azucena Uresti (@azucenau) May 6, 2026

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FGR