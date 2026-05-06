Donald Trump coloca a los cárteles en el centro de su estrategia antiterrorista

El Presidente Donald Trump ubicó a los cárteles y pandillas transnacionales como una de las principales amenazas terroristas contra Estados Unidos, al mismo nivel estratégico que grupos yihadistas y organizaciones extremistas internas, de acuerdo con la nueva Estrategia Antiterrorista de Estados Unidos 2026 difundida por la Casa Blanca.

La nueva estrategia antiterrorista contiene una advertencia directa del gobierno Donald Trump contra cárteles, pandillas y grupos terroristas.

“Los encontraremos y los mataremos”, señala el documento al presentar el plan como un regreso a la política de “paz a través de la fuerza”.

En el prólogo presidencial, Donald Trump afirmó que su administración ya no permitirá que “los cárteles y pandillas” operen libremente en la región o introduzcan drogas, armas, mujeres y niños víctimas de trata a territorio estadounidense. El documento sostiene que esas organizaciones “han envenenado a millones de estadounidenses” y plantea una ofensiva con recursos militares, financieros, diplomáticos y de inteligencia.

La estrategia clasifica la amenaza en tres grandes frentes. El primero corresponde a “narcoterroristas y pandillas transnacionales”; el segundo, a grupos islamistas considerados tradicionales; y el tercero, a extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas, según el texto oficial.

Como prioridad inicial, Washington plantea neutralizar las amenazas del hemisferio mediante la reducción de las operaciones de los cárteles hasta impedir que trasladen drogas, integrantes y víctimas de trata hacia Estados Unidos. El plan también prevé localizar y expulsar a miembros de esas organizaciones dentro del país, además de usar las designaciones terroristas para golpear sus estructuras comerciales y logísticas.

El capítulo regional del documento endurece el mensaje hacia gobiernos del hemisferio. Washington asegura que continuará campañas militares y policiales contra los cárteles designados, atacará sus finanzas y líneas de suministro de precursores químicos, y actuará con autoridades locales cuando exista disposición de cooperación. El texto agrega que, si un gobierno “no puede o no quiere” colaborar, Estados Unidos tomará “la acción necesaria” para proteger su territorio, en especial si detecta complicidad con esas redes.

La Casa Blanca vincula esta política con la orden ejecutiva del 20 de enero de 2025, que abrió el proceso para clasificar a ciertos cárteles y grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras o terroristas globales especialmente designados. Esa orden describió a los cárteles como una amenaza de seguridad nacional superior al crimen organizado tradicional y señaló supuestas conexiones con actores extrarregionales, gobiernos adversarios e infiltración institucional en el hemisferio occidental.

El Registro Federal de Estados Unidos publicó en febrero de 2025 la designación como organizaciones terroristas extranjeras de Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. La determinación quedó firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Otro punto central aparece en el combate al fentanilo. La estrategia de 2026 plantea tratar esa droga y sus precursores químicos como una amenaza vinculada con armas de destrucción masiva, al responsabilizar a cárteles y organizaciones designadas por las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Una orden previa, emitida en diciembre de 2025, ya había instruido acciones contra activos, instituciones financieras y redes ligadas a la fabricación y distribución de fentanilo ilícito.

Documento. ı Foto: Especial.

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FGR