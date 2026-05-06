Sheinbaum presenta ‘Volver a Crecer’ para liquidar y reestructurar más de 69 mil créditos impagables

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el programa “Volver a Crecer” para liquidar y reestructurar 69 mil 658 créditos impagables de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal (FND), en beneficio de 59 mil 967 pequeñas y pequeños productores: 13 mil 400 mujeres a partir de mayo y 46 mil 567 hombres a partir de junio.

“El día de hoy tenemos la gran noticia de que muchas de esas deudas ya se pagaron, igual que las deudas impagables del Infonavit y del Fovissste. Entonces hoy tenemos una gran noticia para todos los deudores de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario porque van a disminuir sus deudas de manera muy importante”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a las y los productores a acercarse para renegociar sus deudas o para realizar su liquidación en los 43 puntos de atención del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) cuya ubicación puede consultarse en: https://www.gob.mx/indep/, o comunicarse al correo solicitudesatencion@fnd.gob.mx o en los teléfonos 55 97 63 07 39, extensiones 6207, 6221 y 6215.

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La directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa explicó que recibirán la liberación total de su adeudo 11 mil 761 mujeres productoras y 29 mil 299 pequeños productores con créditos menores a 45 mil Unidades de Inversión (UDIS), equivalentes a 397 mil 551 pesos. Mientras que mil 639 mujeres y 17 mil 268 hombres recibirán descuento al 30 por ciento en sus créditos iguales o mayores 45 mil UDIS y menores a 10 millones de pesos (mdp).

Resaltó que, con este apoyo, el 99.9 por ciento de las mujeres productoras con créditos tendrán sus deudas liquidadas.

Las y los beneficiarios del programa obtendrán: Carta de finiquito amplio de sus créditos con la FND, que acredite la inexistencia de adeudos; desistimiento de acción legal por finiquito de pago; liberación de las garantías y la entrega de los documentos valor correspondientes; actualización del Buró de Crédito; además, podrán beneficiarse con nuevos créditos por parte de la banca comercial y de otros intermediarios financieros.

Puntualizó que se trata de un programa personal e individual, los trámites no tienen costo, es de atención directa y sin intermediarios.

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez, explicó que en el caso de quienes reciban un descuento del 30 por ciento en el capital y los intereses de sus créditos contarán con un nuevo esquema de pagos con una tasa del 8.5 por ciento con mensualidades de 12 a 36 meses.

Señaló que este programa ordena, depura y recupera cartera de manera responsable, transparente y financieramente viable, ya que su implementación no requiere ampliaciones presupuestarias.

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FGR