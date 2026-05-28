AICM: resurrección y dos nuevos slots

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En los próximos días, el Grupo Aeroportuario de Marina, a cargo del almirante José Padilla, entregará las obras de la primera etapa de la resurrección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Claudia Sheinbaum. Y no fue reparación o remodelación: literalmente fue darle aire para cuando menos otros 10 años al venerable hub nacional que tras las dos etapas subsecuentes de otras obras estratégicas, podrá extender hasta 49 sus espacios-horario (slots) y atender poco más de 50 millones de pasajeros por año.

De hecho, el próximo lunes 1° de junio se asignará los espacios de dos slots a las aerolíneas nacionales luego de que se restituyó a las firmas estadounidenses afectadas por el decreto de agosto de 2023 firmado por Andrés Manuel López.

Con inversiones cercanas a los 9,500 millones de pesos y con la apertura de casi un centenar de frentes de trabajo desde hace poco más de un año, con escaso margen de error a pesar de no contar incluso con planos de ingeniería en áreas de servicios vitales como drenaje, cableado de luz e incluso columnas y cimentaciones. Y es que el AICM estaba destinado a cerrar como terminal aérea y convertirse en una zona de usos mixtos (educación, vivienda, educación y comercio) con amplias zonas verdes cuando entrara en operación el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por lo que sólo recibió mantenimiento funcional y básico durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

A la cancelación del NAIM, el gobierno de Andrés Manuel López se desentendió del AICM, esperando que feneciera lentamente en lo que pagaba con ingresos propios los 4,200 millones de dólares en Bonos MexCat emitidos para financiar el aeropuerto que no fue.

Hay personas que, al lamentar la extinción por berrinche del NAIM, menosprecian las obras para levantar de nueva cuenta el aeropuerto capitalino sin considerar que el Grupo Aeroportuario de Marina recibió la misión de evitar el colapso del centro aéreo nacional sin contar con un peso de la Federación para ello… y lo logró.

Por ejemplo, ya se atajó el origen del conflicto con el Departamento de Transporte de Sean Duffy: ya se resarcieron los slots a las aerolíneas estadounidenses afectadas por el decreto de 2023 con que se redujeron de 53 a 43 las operaciones aéreas por hora.

En tanto que, también la liberación de espacios de andadores en terminales (varias decenas de miles de metros cuadrados) y la construcción de la calle de rodaje Delta01, se agregan dos nuevos slots que se repartirán de manera proporcional a partir de junio entrante a aerolíneas nacionales como Aeroméxico que dirige Andrés Conesa, Viva a cargo de Juan Carlos Zuazua y Volaris que lleva Enrique Beltranena.

La resurrección del AICM no sólo fue para el Mundial. También abre un lapso para que la política aeronáutica de México retome la ruta del sentido común.

Pastillitas guindas. Ya se sabía, así que no hay mucha sorpresa en reconfirmar que el sistema público de salud se está convirtiendo en otro foco de campaña política en favor del partido oficial, pues tras la presentación del subsecretario del ramo Eduardo Clark de los “Dispensadores del Bienestar” con los colores partidistas, ya sólo queda saber dos cosas: 1) cuándo y cómo los van a rellenar, dado que el desabasto aún marca arriba del 30%; 2) cuándo llegarán los “empaques del bienestar” con la figura de una mexicana —no sabemos si fruta vendía— no tan prototípica y los colores también guindas en una de las caras más visibles de las cajitas.

Bueno, en un webinar de la semana pasada, nos cuentan que el mismo Clark aseguró al presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), Ricardo del Olmo, que efectivamente los “empaques del bienestar” tienen una finalidad propagandística.

Y a juzgar de la compra consolidada 2027-2028, la finalidad terapéutica es lo de menos.

Mujer Pyme Banorte, dos años de empoderamiento. A sólo dos años de estar en el mercado, la solución Mujer Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) Banorte, la directora del proyecto —Ana Laura Medina— ha dado cuenta de resultados alentadores: unos 1,500 créditos colocados, que resultan en un financiamiento acumulado de 3 mil millones de pesos (1.9 millones de pesos en promedio por crédito), aplicados principalmente a capital de trabajo permanente, compras de activos fijos, así como a necesidades transitorias de flujo.

El Banco Fuerte de México, que dirige Marcos Ramírez, da el respaldo a esa plataforma que se distingue por proporcionar acompañamiento cercano mediante formación académica en webinars en desarrollo empresarial y bienestar económico, los cuales se adaptan al perfil de las clientas, conformado por mujeres que buscan independencia económica sin descuidar su desarrollo personal.

De acuerdo con sus propios datos, el 30% de los negocios beneficiados se dedican al comercio mientras que el otro 70% a los servicios y cada empresa apoyada emplea en promedio a 20 personas, lo que implicaría generación de empleo para unas 30 mil personas.

Los logros de esta solución financiera, sin duda, se traducen en crecimiento sostenido, competitivo y más equitativo para las empresarias mexicanas.