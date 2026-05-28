• “Ya me toca”

“Ya me toca”, exclamó Andrés Manuel López Beltrán al recriminar que se aguantó 15 largos años para tener la chance de aparecer en una boleta electoral. “¿Por qué esperé tanto?”, se preguntó a sí mismo mientras lo entrevistaban en una radiodifusora de Tabasco. Ah, pues según su propia respuesta, tenía un acuerdo con su padre, Andrés Manuel López Obrador, a quien le prometió que no le estorbaría mientras ocupaba la Presidencia. En esa lógica hay quien piensa que aunque ahora su papá ya no es jefe de Estado —lo que implica, según Andy, que ya no tiene ninguna ventaja sobre cualquier otra persona que compita con él— se sigue debatiendo si López Beltrán es o no un lastre, pero para todo su partido. Como sea, nos dicen que ya prepara el camino para ir por una curul por Tabasco, un puesto que, comentó, le dará “madurez política” y eso quizá lo ponga en buena forma para buscar después la gubernatura de su estado, del que, ya confirmó, volvió a ser vecino credencializado. “Ya cambié mi domicilio a Teapa y estoy empadronado”. ¡Vaya!

• Más herederos políticos

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Y nos hacen ver que el hijo de López Obrador no es el único delfín de la dinastía que se prepara para hacer proselitismo el próximo año. Más al norte, en Tamaulipas, José Braña Mojica y Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrinos del expresidente, también alzaron la mano para ser candidatos de Morena en dos de las alcaldías más importantes de esa entidad: Ciudad Victoria, la capital estatal, y el municipio portuario de Tampico.Si bien, como es evidente, ninguno de los dos trae los apellidos más esados de la élite guinda, nos advierten que seguramente no dejarán pasar la jugosa oportunidad para echar mano de sus lazos familiares con el fundador de la Cuarta Transformación, aunque eso signifique que tengan que explicar en campaña todo su árbol genealógico. Aquí una ilustración rápida: Braña Mojica, quien contenderá por Victoria, es hijo de Lucía Mojica Obrador, prima hermana del exmandatario, y Úrsula, que va por Tampico, es hija de la fallecida Úrsula Mojica Obrador, también familiar directa del tabasqueño. ¡Qué tal!

• Al acecho del Sombrero

Nos piden analizar con cuidado el fondo de la defensa que hizo ayer el dirigente nacional emecista, Jorge Álvarez Máynez, a la causa del Movimiento del Sombrero, que quedó mal parado con la aprobación de una reforma electoral en Michoacán que lo inhabilita para participar en los próximos comicios estatales de 2027. “El Congreso de Michoacán consumó el golpe contra el Movimiento del Sombrero. Todos los partidos, con excepción de Movimiento Ciudadano y el diputado independiente, votaron a favor”, publicó Máynez en su cuenta de X. “Esto no se acaba aquí. Vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad contra esta traición”, agregó con euforia. Sin embargo, nos dicen que la nueva ley michoacana podría poner en ventaja al líder del partido naranja, ya que, se nos recuerda, justamente él —que anda en la tarea de reclutar “perfiles ciudadanos” para ampliar el poder territorial de MC en el 27— ha sido uno de los políticos atraídos por la popularidad de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, una de las figuras más visibles del Sombrero y aspirante a la gubernatura de su estado. Ahí el dato.

• Frutos de la academia Harfuch

Digna de mención, nos comentan, ha sido la graduación de más de 400 agentes de investigación e inteligencia y la formación de 34 jefes policiales que integran la primera generación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, la nueva joya de la corona de la Estrategia Nacional de Seguridad liderada por el secretario Omar García Harfuch, quien hace un par de meses, junto con la Presidenta Claudia Sheinbaum, anunció la creación de esta escuela, única en su tipo y que tiene una encomienda relevante: hacer que los mandos de seguridad de todos los niveles de gobierno tengan bases y herramientas que los conviertan en nuevos actores del plan federal para bajarle a la violencia y para atajar de una vez por todas a la delincuencia organizada y a sus empresas criminales. “Hoy estamos aquí con la primera generación de agentes de investigación e inteligencia. Mujeres y hombres que a partir de este momento asumen una de las tareas más importantes, más delicadas y patrióticas que puede tener un servidor público: proteger a México”, dijo el encargado de la seguridad ciudadana. Enhorabuena.

• ¿Destraban lío del Poli?

En un esfuerzo por darle salida a los conflictos alrededor del Instituto Politécnico Nacional, nos indican que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio un importante golpe de timón: el anuncio de la extinción del patronato Corazón Guinda y Blanco, en respuesta a una de las principales demandas planteadas por estudiantes de la casa de estudios, que llevan semanas en protesta contra lo que llaman “la decadencia del Poli” y que han denunciado que precisamente ese órgano de administración ha hecho un muy cuestionable manejo de recursos de la comunidad politécnica. Nos explican que este paso, si se hace bien y de buenas, dará pie a que se resuelvan otras exigencias planteadas por el alumnado en su pliego petitorio, como la transparencia financiera, que al mismo tiempo contribuya a que el dinero dé para mejoras en la infraestructura y equipamiento de escuelas y vocacionales del instituto y que una nueva organización permita que haya mayor participación estudiantil. Pendientes.

• “Lotería de Morena”

Cuentan que con el estreno del periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión también regresó la teatralidad a la que nos tienen más que acostumbrados nuestros legisladores. El momento más emblemático nos lo regaló el diputado del PRI, Arturo Yáñez. Durante el debate en el pleno de San Lázaro, donde se desahogaban centenares de reservas a ajustes de la reforma judicial, el duranguense pisó varios callos con la presentación de “La Lotería de Morena”, que reemplaza algunas de las icónicas cartas del tradicional juego de mesa mexicano por denominaciones que, según él, definen la conducta de algunos personajes afiliados al partido guinda, aunque, nos dicen, no le van tan mal a políticos de cualquier otro color. Y aunque el legislador priista no explicó qué cartas del juego original reemplazó, nos dicen que se pueden deducir algunas inspiraciones: por El Gallo, ‘El Autoritarismo’; por La Calavera, ‘La Inseguridad’; por La Mano, ’Los Corruptos’; por El Alacrán, ‘Los Narcopolíticos’; por La Escalera, ‘El Nepotismo’; por El Cantarito, ‘Los Huachicoleros’... Qué tal.