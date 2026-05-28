“Ya me toca”, exclamó Andrés Manuel López Beltrán al recriminar que se aguantó 15 largos años para tener la chance de aparecer en una boleta electoral. “¿Por qué esperé tanto?”, se preguntó a sí mismo mientras lo entrevistaban en una radiodifusora de Tabasco. Ah, pues según su propia respuesta, tenía un acuerdo con su padre, Andrés Manuel López Obrador, a quien le prometió que no le estorbaría mientras ocupaba la Presidencia. En esa lógica hay quien piensa que aunque ahora su papá ya no es jefe de Estado —lo que implica, según Andy, que ya no tiene ninguna ventaja sobre cualquier otra persona que compita con él— se sigue debatiendo si López Beltrán es o no un lastre, pero para todo su partido. Como sea, nos dicen que ya prepara el camino para ir por una curul por Tabasco, un puesto que, comentó, le dará “madurez política” y eso quizá lo ponga en buena forma para buscar después la gubernatura de su estado, del que, ya confirmó, volvió a ser vecino credencializado. “Ya cambié mi domicilio a Teapa y estoy empadronado”. ¡Vaya!