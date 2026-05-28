Más herederos políticos

Y nos hacen ver que el hijo de López Obrador no es el único delfín de la dinastía que se prepara para hacer proselitismo el próximo año. Más al norte, en Tamaulipas, José Braña Mojica y Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrinos del expresidente, también alzaron la mano para ser candidatos de Morena en dos de las alcaldías más importantes de esa entidad: Ciudad Victoria, la capital estatal, y el municipio portuario de Tampico.Si bien, como es evidente, ninguno de los dos trae los apellidos más esados de la élite guinda, nos advierten que seguramente no dejarán pasar la jugosa oportunidad para echar mano de sus lazos familiares con el fundador de la Cuarta Transformación, aunque eso signifique que tengan que explicar en campaña todo su árbol genealógico. Aquí una ilustración rápida: Braña Mojica, quien contenderá por Victoria, es hijo de Lucía Mojica Obrador, prima hermana del exmandatario, y Úrsula, que va por Tampico, es hija de la fallecida Úrsula Mojica Obrador, también familiar directa del tabasqueño. ¡Qué tal!