La andan haciendo crecer

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La gobernadora de Chihuahua sigue aguantando la andanada de acusaciones.

No queda claro qué acabará pasando en un asunto en que quién sabe el rumbo que hubiera tomado si no estuviera de por medio el caso de la presunta relación entre altos funcionarios de Sinaloa con el narcotráfico, en medio de la acusación de EU y la defensa que de ellos ha hecho el Gobierno mexicano.

Habrá que ver qué acaba pasando, pero por ahora la gobernadora ha ido sorteando los problemas en medio de algo que es muy importante, sigue teniendo en general el apoyo de los ciudadanos de su estado.

Maru Campos se ha movido voluntaria e involuntariamente en medio de la confusión. Sus respuestas sobre los agentes de la CIA van desde que ella no sabía hasta que sí sabía. Estas declaraciones son las que llevaron a la FGR a “entrevistarla”, con lo que por fin encontraron un argumento más o menos válido para que se presentara.

La gobernadora podría no haber acudido a la FGR y no hubiera pasado mucho que digamos. La razón es que la gobernadora mantiene el fuero, pero en el momento en que ella deje de serlo o pida licencia, como Rocha Moya, lo pierde. El fuero existe en función del cargo, sin éste no hay fuero para nadie.

El caso ya escaló. El asunto en sí mismo requiere de un proceso de investigación en todos los niveles. Pero también ha escalado, porque el propio Gobierno y su partido se han dedicado a colocar en ocasiones a la gobernadora como “víctima”.

La manifestación del sábado pasado de Morena fue lamentable. Fue una mala salida para su nueva presidenta, porque con todo y que quieran culpar a la gobernadora de que no les permitió una movilización mayor, lo cierto es que no tuvieron la capacidad de movilización.

Las diferencias que establece la Presidenta cuando se refiere a la gobernadora de Chihuahua y al grupo de los ocho acusados son cada vez más notorias. Cuando la Presidenta habla de la soberanía de alguna manera aparece invariablemente Chihuahua en el radar.

Es pronto para saberlo, pero pudiera haber sido el propio Gobierno quien está haciendo crecer a Maru Campos. Antes de este lance muy poca gente fuera de Chihuahua sabía quién era, ahora la han convertido en una figura nacional.

Sumemos que le han venido cayendo otras denuncias. La última fue la del senador Corral, quien la acusó de secuestro por haber tratado de detenerlo en un bar de la CDMX, en donde fue materialmente rescatado por quien era el fiscal de la capital. Todo lo sucedido fue lamentable y confuso, y de alguna manera un acto de un discrecional ejercicio de poder de la Fiscalía.

La gobernadora se ha fortalecido en su estado e insistimos que la han encumbrado en figura nacional. Para cerrar la historia por ahora, el diputado del PT Rigoberto Sandoval dice que EU la quiere como candidata a la Presidencia en 2030.

Empiezan a surgir las primeras consecuencias de lo que hemos estado viviendo estos días. La encuesta de El País reporta que, si bien la Presidenta conserva alto nivel de popularidad, el caso Rocha Moya le ha bajado 7 puntos.

Es un hecho que a la gobernadora la van a atacar hasta donde les sea posible. Suponemos que algún día se sabrá qué fue lo que pasó, porque en un operativo de esa naturaleza no hay manera de que no estén las Fuerzas Armadas, y si estaban, hay que preguntarse por qué no informaron a quien tenían que informarle, más allá de la confusión declarativa bajo la cual se ha movido la gobernadora.

La Presidenta va a alargar lo más que se pueda la cuerda con los 10 denunciados en EU. El Gobierno se está jugando buena parte de su crédito en este asunto.

Según la misma encuesta los sinaloenses creen en un casi 70% que el gobernador con licencia es responsable; si es así, el pueblo manda.

RESQUICIOS.

La economía sigue en el marasmo. Al Banxico no le quedó de otra que reducir su pronóstico de crecimiento anual: de 1.6 lo dejó en 1.1%, debido a una actividad económica consideradamente más débil de lo esperado.