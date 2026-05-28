Al acecho del Sombrero

Nos piden analizar con cuidado el fondo de la defensa que hizo ayer el dirigente nacional emecista, Jorge Álvarez Máynez, a la causa del Movimiento del Sombrero, que quedó mal parado con la aprobación de una reforma electoral en Michoacán que lo inhabilita para participar en los próximos comicios estatales de 2027. “El Congreso de Michoacán consumó el golpe contra el Movimiento del Sombrero. Todos los partidos, con excepción de Movimiento Ciudadano y el diputado independiente, votaron a favor”, publicó Máynez en su cuenta de X. “Esto no se acaba aquí. Vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad contra esta traición”, agregó con euforia. Sin embargo, nos dicen que la nueva ley michoacana podría poner en ventaja al líder del partido naranja, ya que, se nos recuerda, justamente él —que anda en la tarea de reclutar “perfiles ciudadanos” para ampliar el poder territorial de MC en el 27— ha sido uno de los políticos atraídos por la popularidad de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, una de las figuras más visibles del Sombrero y aspirante a la gubernatura de su estado. Ahí el dato.