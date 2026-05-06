México y EU pactan sobre transporte aéreo; entra AIFA

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) lograron un acuerdo en principio para fortalecer el sector aéreo binacional con medidas como la eliminación de restricciones de vuelos y poniendo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como pieza central de la oferta aeroportuaria de la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el Gobierno de México, el resultado, que fue reconocido por la industria aérea nacional, surgió tras el diálogo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SICT y el DOT, ante la necesidad de que los compromisos apliquen al Acuerdo de Transporte Aéreo bilateral bajo reglas claras para pasajeros, mercancías y empresas del sector.

La parte mexicana reafirmó su interés en mantener un “mercado aéreo bilateral competitivo”, con condiciones que favorezcan “el libre flujo de personas y mercancías”, de acuerdo con el comunicado difundido este martes.

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No obstante, en la declaración realizada por Sean P. Duffy, secretario de Transporte de EU, afirmó que lo que se alcanzó entre ambas naciones fue un consenso sobre “el camino para que México cumpla con el Acuerdo de Transporte Aéreo entre EU y México de 2015”, además de señalar que éste acuerdo es sólo un paso en la dirección correcta, aunque sostuvo que es necesario que las promesas se traduzcan en acciones “hasta entonces, nuestra restricción a las aerolíneas mexicanas se mantendrá vigente”.

En este sentido, el DOT recordó que México no ha cumplido con el acuerdo bilateral desde 2022, luego de haber recortado abruptamente los spots (tiempos de despegue y aterrizaje) a las aerolíneas de pasajeros estadounidenses y obligó a las aerolíneas de carga de ese país a reubicar sus operaciones.

“Al restringir los slots y exigir que las operaciones de carga se trasladaran fuera del AICM, México rompió su promesa, perturbó el mercado y dejó a las empresas estadounidenses con millones de dólares en costos adicionales”, aseveró.

El acuerdo en principio, según el Gobierno de México, EU reconoce el impulso del AIFA “como parte integral” del sistema aeroportuario del Valle de México. Además, ambas partes convinieron avanzar en la inclusión de esa terminal dentro del Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015.

En carga aérea, los dos gobiernos pactaron condiciones de acceso equitativo y transparente a la infraestructura del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del Felipe Ángeles. La medida amplía las opciones operativas para las empresas y busca mejorar la conectividad logística entre ambos países.

Las autoridades de transporte de las dos naciones instalarán un grupo de trabajo bilateral con funcionarios de las dos dependencias encargadas del transporte aéreo. Ese equipo dará seguimiento técnico a los compromisos, revisará avances y después evaluará las medidas regulatorias vigentes en territorio estadounidense.

RECONOCEN. Al respecto, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) reconoció los avances logrados por las autoridades mexicanas en las conversaciones con EU y reafirmó su disposición para colaborar de manera cercana.

Por su parte, Aeroméxico destacó que respalda los avances del Gobierno ante el DOT para fortalecer acuerdo aéreo y coincidió con Volaris y Viva Aerobus, en la gestión y liderazgo de las autoridades mexicanas.

México concentra cifra histórica de 16.3% en comercio con EU

› Por Berenice Luna

México se ubicó como el principal socio comercial de Estados Unidos a marzo al concentrar 16.3 por ciento del intercambio total del país vecino, con 231 mil millones de dólares y con lo cual dejó en segundo lugar a Canadá con una proporción de 12.4 por ciento y en tercera posición a China con apenas 6.2 por ciento de las compras y ventas totales de Washington.

De acuerdo con cifras del Departamento del Censo de Estados Unidos, solamente en el tercer mes, nuestro país exportó 51 mil 202.8 millones de dólares, mientras que importó 32 mil 775.8 millones de dólares, lo que generó un superávit comercial para México de 18 mil 427 millones de dólares, monto 19.6 por ciento por encima del superávit observado en febrero.

El Dato: El 4 de febrero del 2025, Donald Trump anunció su primer arancel de 10 por ciento hacia China y de 25 por ciento hacia Canadá y México bajo el esquema del IEEPA.

No obstante, si se compara con el mismo periodo del año pasado, el superávit de marzo de 2026 fue menor en 1.03 por ciento respecto al registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando se ubicó en 18 mil 619.4 millones de dólares.

En el acumulado de los primeros tres meses del año el déficit comercial que registró Estados Unidos respecto a México fue de 44 mil 761.7 millones de dólares, una cifra 5.2 por ciento menor que el déficit que observó en los primeros tres meses del 2025.

El gobierno de Estados Unidos impuso aranceles a productos provenientes de diverso países con la finalidad de eliminar el déficit que sostiene, y aunque se ha moderado dicha condición, aún adquiere más productos de los que vende.

6.7 por ciento, el arancel global tras eliminación del IEEPA

Ejemplo de ello es que, el principal país con el que mantiene déficit es Taiwán con un monto de 19.1 mil millones de dólares, seguido de Vietnam, con 19 mil millones de dólares; México, con 18.4 mil millones de dólares y China, con 9.8 mil millones de dólares.

La relación con nuestro país refleja que México se ubicó como el primer lugar entre las naciones que más exportan a Estados Unidos, con 51 mil 203 millones de dólares en marzo, lo que significa ma mayor cantidad importada desde México y representando 16.94 por ciento de las importaciones totales del país vecino.

De acuerdo con un análisis del Grupo Financiero Base, dentro de las cifras dadas a conocer por el Departamento del Censo, se destaca que las importaciones desde China han caído fuertemente, representando solamente el 7.46 por ciento de las importaciones totales estadounidenses, durante el primer trimestre.

En este sentido, señaló que de continuar esta tendencia durante este año, el país asiático podría bajar al quinto lugar de participación en el déficit comercial de Estados Unidos, algo que no ocurre desde 1992, cuando se ubicó por debajo de Canadá, Japón, México y Alemania.

Banco Base también indicó que destaca el fuerte incremento en el déficit de Estados Unidos con Vietnam que, previo al 2015, no entraba entre los primeros 15 países con mayor relevancia en las importaciones del país vecino; sin embargo, ha ganado mucha participación de la que ha perdido China por los aranceles impuestos en los dos periodos presidenciales de Donald Trump.

11 son los aranceles que cobra EU a México

Otro punto a destacar, es que del total de países de los que Estados Unidos más importa, sólo México y Taiwán registraron repuntes en su comparación anual, de 6.71 por ciento y 98.38 por ciento, respectivamente, lo cual se explica por un crecimiento en las importaciones de equipo de cómputo que en el tercer mes del año subieron 40.6 por ciento a tasa anual provenientes de nuestro país, mientras que de Taiwán observó crecimientos de casi 300 por ciento.

“Con esto, Taiwán sigue siendo el principal proveedor de equipo de cómputo de Estados Unidos”, destacó la institución financiera en su reporte, al contrastar con que en el caso de Canadá registró una disminución de 29.01 por ciento, mientras que China lo hizo en 13.47 por ciento.

Por otra parte, si se clasifican las importaciones desde México, los capítulos con mayor crecimiento en el primer cuarto del año fueron los reactores nucleares, calderas y máquinas, con un crecimiento de 10 mil 159 millones de dólares o 31.08 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado; las máquinas, aparatos y material eléctrico con 2 mil 154 millones de dólares o 10.10 por ciento.

El Tip: Trump ha impuesto otros aranceles, considerados como “sectoriales”, bajo otras leyes, siendo el último el de los semiconductores.

En contraste, las importaciones que mostraron las mayores caídas anuales en el primer trimestre son vehículos automóviles, tractores y velocípedos, con una contracción de 4 mil 694 mdd o 14.67 por ciento menos; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre con una disminución de 796 mdd o 1.70 por ciento y fruta y frutos comestibles con 575 mdd o 2.08 por ciento.

Asimismo, también destacan los capítulos con altos aranceles como el 72, referente al hierro y al acero, que mostró una contracción de 483 millones de dólares o 54.15 por ciento y el 73, artículos de hierro y acero, que cayó 251 millones de dólares o 14.28 por ciento.